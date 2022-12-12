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Навіщо під час прання додавати сіль: лайфхак, що береже техніку й покращує стан одягу

Як сіль впливає на пральну машинку та одяг (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

Прості господарські хитрощі допомагають зберегти побутову техніку та покращити їхню роботу. Наприклад, одна чайна ложка солі при пранні здатна очистити барабан машинки та поліпшити стан одягу.

Як правильно застосовувати сіль при пранні і як вона діє на техніку та одяг, пояснюємо у матеріалі Styler.

Навіщо додавати сіль у пральну машинку

Додавання солі під час прання позитивно впливає і на одяг, і на сам пристрій. Якщо хочете очистити машинку від нальоту і неприємного запаху, потрібно засипати чайну ложку солі, пів склянки соди та виставити позицію прання за високої температури.

Для цього найкраще використовувати сіль грубого помелу. Вона ефективно допоможе видалити вапно і накип з барабана, грибок і бактерії. А це суттєво продовжить термін придатності техніки.

Сіль можна також засипати у відсік для ополіскувача. Вона надасть такі ж ефекти, як і при засипанні в барабан.

Також цю приправу можна засипати у мішечок, міцно зав'язати, а тоді покласти у машинку й запустити прання.

Цей спосіб є дуже щадним, оскільки не роз'їдає покриття пристрою. Сіль для очищення техніки можна використовувати, як тільки помітите перші ознаки нальоту на елементах пральної машинки.

Як впливає сіль на речі при пранні:

  • повертає одягу насиченість кольорів
  • робить махрові рушники пишними, м'якими та яскравими
  • усуває запахи і плями з постільної білизни
  • покращує виполіскування порошку з одягу
  • позбавляє жовтизни
  • відбілює старий тюль

Також можна попередньо замочити одяг в солі на годину-дві, тоді прополоскати й відправити в пральну машину.

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