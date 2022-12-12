Навіщо під час прання додавати сіль: лайфхак, що береже техніку й покращує стан одягу

Навіщо додавати сіль у пральну машинку

Додавання солі під час прання позитивно впливає і на одяг, і на сам пристрій. Якщо хочете очистити машинку від нальоту і неприємного запаху, потрібно засипати чайну ложку солі, пів склянки соди та виставити позицію прання за високої температури.

Для цього найкраще використовувати сіль грубого помелу. Вона ефективно допоможе видалити вапно і накип з барабана, грибок і бактерії. А це суттєво продовжить термін придатності техніки.

Сіль можна також засипати у відсік для ополіскувача. Вона надасть такі ж ефекти, як і при засипанні в барабан.

Також цю приправу можна засипати у мішечок, міцно зав'язати, а тоді покласти у машинку й запустити прання.

Цей спосіб є дуже щадним, оскільки не роз'їдає покриття пристрою. Сіль для очищення техніки можна використовувати, як тільки помітите перші ознаки нальоту на елементах пральної машинки.

Як впливає сіль на речі при пранні:

повертає одягу насиченість кольорів

робить махрові рушники пишними, м'якими та яскравими

усуває запахи і плями з постільної білизни

покращує виполіскування порошку з одягу

позбавляє жовтизни

відбілює старий тюль

Також можна попередньо замочити одяг в солі на годину-дві, тоді прополоскати й відправити в пральну машину.