Як зробити кондиціонер для білизни в домашніх умовах: легкі способи
Кондиціонери для білизни надають речам приємний аромат та роблять їх м’якше. Самостійно приготувати кондиціонер для білизни в домашніх умовах зовсім не складно. Більш того, він буде натуральним і безпечним.
Про це пише SantePlus.
Навіщо робити кондиціонер
Виготовлення власного пом’якшувача тканин заощадить гроші та допоможе навколишньому середовищу. Магазинні пом’якшувачі містять багато консервантів і синтетичних ароматизаторів.
Також вони можуть викликати алергію та висип у людей. Тому не рекомендується використовувати для прання дитячих речей хімічні кондиціонери.
Як зробити кондиціонер
Допоможе білий оцет
Щоб зробити домашній рідкий кондиціонер для білизни, знадобляться такі інгредієнти:
- 30 мл органічного рослинного гліцерину;
- 250 мл води;
- 200 мл білого оцту;
- сік лимона;
- 15 крапель ефірних олій на ваш вибір;
Спочатку потрібно змішати рослинний гліцерин і воду. Далі додати білий оцет, лимон та кілька крапель ефірної олії.
Для машинного прання можна використовувати 60 мл цієї рідини.
Харчова сода
Для такого способу знадобиться:
- 10 крапель ефірної олії лаванди;
- 70 г харчової соди;
- 300 г крупної солі.
Візьміть скляну банку і насипте в неї крупну сіль з ефірними оліями. Перемішуйте, поки сіль не вбере ефірну олію та додайте харчову соду.
Раніше ми повідомляли, як не можна використовувати капсули для прання.
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