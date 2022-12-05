Як вивести віск свічки від одягу: найдійні і прості способи

Пляма від натурального чи штучного воску (парафіну) зі свічки на одязі - це неприємно, але не безнадійно.

Як позбутися специфічного забруднення - читайте нижче в матеріалі Styler.

Основні способи вивести плями з одягу

за допомогою пари;

з використанням нагрітої праски;

холодним способом (з пакетом з льодом чи морозильною камерою);

використання засобів побутової хімії.

Для матеріалів, які не бояться високої температури

Важливо! Зверніть увагу! Якщо ви помітили, як крапля від свічки потрапила на одяг, видаліть її за допомогою паперової серветки, поки віск ще м’який. Не розтирайте по тканині, а м’яким рухом зніміть верхній шар парафіну. Після цього вже можна видаляти залишки.

Для видалення плями знадобиться білий папір або серветки, а також праска.

Якщо віск вже затвердів, обережно зніміть верхній шар ножем або будь-яким іншим гострим предметом.

Помніть тканину в місці утворення плями. Остиглий парафін дуже крихкий, тому його більша частина осиплеться. Покладіть забруднену річ на прасувальну дошку плямою догори.

На пляму й під неї покладіть по серветці чи шматку паперового рушника (некольорового).

Увімкніть праску на найменшу потужність, а функцію відпарювання відключіть.

Пропрасуйте серветку праскою. Віск з тканини почне розтоплюватися, витікати з тканини і поступово вбиратися в паперову серветку.

Таку процедуру потрібно повторити кілька разів, міняючи серветки.

Щоб повністю позбавитися від плями, вам необхідно провести таку процедуру кілька разів, постійно підкладаючи чисту серветку. Через кілька хвилин слідів від парафіну не залишиться.

Важливо! Така чистка не підходить для делікатних тканин.

Свічки можуть залишати стійкі плями (фото: freepik)

"Холодне" очищення

За допомогою такого способу можна легко очистити плями з воску з куртки чи шкіряних речей.

Помістіть річ в морозильну камеру на кілька годин. Парафін за цей час має затвердіти і перетворитися на камінь.

Потім треба потерти його руками, щоб він розкришився повністю. А після цього відіпрати масну пляму, що лишиться у звичайний спосіб.

За допомогою пари

За допомогою такого способу можна позбутися воску з такого делікатного матеріалу, як замша.

Для цього достатньо воду в будь-якої ємності довести до кипіння і потримати річ над паром. Якщо ви вважаєте такий спосіб ризикованим, використовуйте включений фен.

Засоби побутової хімії та інші розчинники

Якщо ви забруднили таку ніжну тканину, як оксамит, вам знадобиться розчинник. Наприклад, спирт чи скипидар.

Змочіть шматочок ганчірочки в спирті і зафіксуйте на плямі хвилин на 20. Після цього залишки парафіну з тканини можна прибрати під час прання зі звичайним пральним порошком або господарським милом.

Нашатирним спиртом можна вивести плями з шифону. Розбавте 0,5 чайної ложки спирту в 1 літрі води і протріть цим розчином потрібне місце.

З вовняними і шовковими матеріалами допоможе два способи.

У першому випадку треба заморозити тканину і очистити віск. Після чого потерти пляму засобом для миття посуду до утворення піни, а потім залишити на кілька годин. Після виперіть виріб в пральній машині, вибравши потрібний режим прання.

У другому способі варто потримати річ кілька хвилин під струменем дуже гарячої води. Стежте за тим, щоб вода проходила крізь пляму, а не просто стікала.

Із джинсів пляму можна видаляти і гарячим, і холодним методом.

Найпростіше - замочити джинси в дуже гарячій воді з додаванням прального порошку не менше, ніж на півгодини. Після можна прати їх у звичайному режимі в пральній машині або вручну.

Найскладніші плями - кольорові

Плями від таких свічок лишають не лише жирний, але й кольоровий слід. Праскою користуватися в цьому випадку не можна.

Єдиний вихід - "заморозити" пляму, потім ретельно потерти так, щоб не залишилося жодного шматочка парафіну.

Далі пляму варто обробити розчинником, замочивши річ в ньому на кілька годин. Після досить випрати виріб з хорошим порошком в пральній машині.

Якщо після цього фарба відпереться, може лишитися жирна пляма. Тоді допоможе засіб для миття посуду або гаряча праска.

Якщо ж фарба лишиться, на жаль, ваша річ - безнадійно зіпсована.