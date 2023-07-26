Навіщо косити бадилля картоплі та коли це найкраще робити

Багатьох людей перед збиранням врожаю картоплі цікавить, чи варто косити бадилля. Особливо це цікавить тих, хто займається вирощуванням цього овочу самостійно вперше.
Коли та як краще косити бадилля - читайте нижче.
Пишне бадилля багато фермерів сприймають, як символ багатого врожаю картоплі. Зокрема, коли рослина починає цвісти, то відбувається прискорення росту плодів, і занадто густе бадилля може перешкоджати розвитку картоплі, витягуючи із землі всі поживні речовини.
Тому багато городників вирішують косити бадилля.
Своєчасний зріз (через місяць після цвітіння) зеленої маси картоплі потрібен для того, щоб плоди були якісними, і мали здатність зберігатися довше.
Такий спосіб допоможе уникнути наступних проблем:
Найкраще скошувати зелене листя картоплі перед збором врожаю. Точніше визначитися можна тоді, коли відомий сорт овочу: ті, які швидше за всіх дозрівають (ранньостиглі) можна копати в останні дні серпня, пізніші - на початку осінньої пори.
Також варто знати такі нюанси:
Важливо, що зрізаним бадиллям у жодному разі не можна годувати тварин. У ній міститься речовина, яка може сприяти серйозному отруєнню.
Раніше ми повідомляли, коли потрібно збирати урожай картоплі, щоб вона довше зберігалася.
Також ми писали, чим відмити руки після чищення молодої картоплі.