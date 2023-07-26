Навіщо косити бадилля картоплі та коли це найкраще робити

Навіщо косити бадилля

Пишне бадилля багато фермерів сприймають, як символ багатого врожаю картоплі. Зокрема, коли рослина починає цвісти, то відбувається прискорення росту плодів, і занадто густе бадилля може перешкоджати розвитку картоплі, витягуючи із землі всі поживні речовини.

Тому багато городників вирішують косити бадилля.

Своєчасний зріз (через місяць після цвітіння) зеленої маси картоплі потрібен для того, щоб плоди були якісними, і мали здатність зберігатися довше.

Такий спосіб допоможе уникнути наступних проблем:

якщо скосити бадилля, можна зменшити ризик захворювання плодів на фітофтороз

з бадиллям рослині важче "думати" про кореневу частину, бо корисними речовинами харчується і наземна частина

якщо скосити бадилля картоплі, не треба буде переживати про нерівномірне дозрівання врожаю

при скошуванні необхідно залишати невеликі "хвостики", щоб при зборі врожаю було легше орієнтуватися, де знаходиться центр куща

дуже важливо не копати картоплю відразу ж після зрізання зеленої маси, кілька днів потрібні для того, щоб плоди зміцніли

Коли найправильніше косити

Найкраще скошувати зелене листя картоплі перед збором врожаю. Точніше визначитися можна тоді, коли відомий сорт овочу: ті, які швидше за всіх дозрівають (ранньостиглі) можна копати в останні дні серпня, пізніші - на початку осінньої пори.

Також варто знати такі нюанси:

здорову зелену масу рекомендовано косити десь за тиждень або 10 днів до збору врожаю картоплі

зріз необхідно робити після пожовтіння 70% наземної частини овочів

раніше, ніж через місяць після того, як картопля почала цвісти косити бадилля не можна

якщо йдеться про пізні сорти картоплі, то тут необхідно брати за орієнтир перші заморозки і зрізати бадилля за 3 тижні до їх появи

Важливо, що зрізаним бадиллям у жодному разі не можна годувати тварин. У ній міститься речовина, яка може сприяти серйозному отруєнню.