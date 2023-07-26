Зачем косить ботву картофеля и когда это лучше всего делать

Зачем косить ботву

Пышную ботву многие фермеры воспринимают как символ богатого урожая картофеля. В частности, когда растение начинает цвести, то происходит ускорение роста плодов, и слишком густая ботва может препятствовать развитию картофеля, извлекая из земли все питательные вещества.

Поэтому многие огородники решают косить ботву.

Своевременный срез (через месяц после цветения) зеленой массы картофеля требуется для того, чтобы плоды были качественными, и обладали способностью сохраняться дольше.

Такой способ поможет избежать следующих проблем:

если скосить ботву, можно уменьшить риск заболевания плодов фитофторозом

с ботвой растению труднее "думать" о корневой части, ведь полезными веществами питается и наземная часть

если скосить ботву картофеля, не нужно будет переживать о неравномерном созревании урожая

при скашивании необходимо оставлять небольшие "хвостики", чтобы при сборе урожая было легче ориентироваться, где находится центр куста.

очень важно не копать картофель сразу же после срезки зеленой массы, несколько дней нужны для того, чтобы плоды окрепли.

Когда правильнее всего косить

Лучше всего скашивать зеленые листья картофеля перед сбором урожая. Точнее определиться можно тогда, когда известен сорт овоща: те, которые быстрее всех созревают (раннеспелые) можно копать в последние дни августа, более поздние - в начале осеннего времени.

Также следует знать такие нюансы:

здоровую зеленую массу рекомендовано косить где-то за неделю или за 10 дней до сбора урожая картофеля

срез необходимо производить после пожелтения 70% наземной части овощей

раньше, чем через месяц после того, как картофель начал цвести косить ботву нельзя

если речь идет о поздних сортах картофеля, то здесь необходимо брать за ориентир первые заморозки и срезать ботву за 3 недели до их появления.

Важно, что срезанной ботвой ни в коем случае нельзя кормить животных. В ней содержится вещество, которое может способствовать серьезному отравлению.