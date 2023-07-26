Зачем косить ботву картофеля и когда это лучше всего делать

Многих людей перед сбором урожая картофеля интересуют, стоит ли косить ботву. Особенно это интересует тех, кто занимается выращиванием этого овоща самостоятельно впервые.
Когда и как лучше косить ботву - читайте ниже.
Пышную ботву многие фермеры воспринимают как символ богатого урожая картофеля. В частности, когда растение начинает цвести, то происходит ускорение роста плодов, и слишком густая ботва может препятствовать развитию картофеля, извлекая из земли все питательные вещества.
Поэтому многие огородники решают косить ботву.
Своевременный срез (через месяц после цветения) зеленой массы картофеля требуется для того, чтобы плоды были качественными, и обладали способностью сохраняться дольше.
Такой способ поможет избежать следующих проблем:
Лучше всего скашивать зеленые листья картофеля перед сбором урожая. Точнее определиться можно тогда, когда известен сорт овоща: те, которые быстрее всех созревают (раннеспелые) можно копать в последние дни августа, более поздние - в начале осеннего времени.
Также следует знать такие нюансы:
Важно, что срезанной ботвой ни в коем случае нельзя кормить животных. В ней содержится вещество, которое может способствовать серьезному отравлению.
Раньше мы сообщали, когда нужно собирать урожай картофеля, чтобы он дольше хранился.
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