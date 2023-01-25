Навіщо класти вологу серветку в машинку під час прання: цей лайфхак полегшить життя

Як видалити шерсть з одягу

Якщо шерсть домашніх тварин опинилася у машинці, то допоможе звичайна волога серветка. Вона може вбирати весь бруд та залишати одяг чистим і неушкодженим.

Однак, варто пам’ятати, що ніколи не можна використовувати вологу серветку вдруге. Після кожного прання серветка втрачає свою ефективність.

Також бажано віддавати перевагу від 1 до 3 вологих серветок на одне прання. Здебільшого це залежить від кількості речей у машинці.

Як це працює

Під час прання серветка збирає з білизни на себе дрібне сміття: шерсть, волосся, пух, ворсинки, нитки, оскільки волокниста структура притягує і намотує на себе такі частинки.

Краще вибирати міцні серветки, які не повинні легко рватися в руках. До того ж зверніть увагу, щоб вони були без запахів. Сторонні аромати можуть "прилипнути" до ваших речей.

Покладіть губку у барабан

Губка в пральній машині також допоможе позбутися налиплої на одяг шерсті в процесі прання. Для цього підійде звичайна кухонна губка, також можна кидати в пралку силіконову губку.

Особливо ефективний цей спосіб при пранні джинсів і верхнього одягу.

Перед тим як запустити машину, в барабан покладіть губку для посуду, після чого виставите потрібний режим. Після прання губку з машини слід вийняти.