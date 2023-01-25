Зачем класть влажную салфетку в машинку во время стирки: этот лайфхак облегчит жизнь

Как удалить шерсть из одежды

Если шерсть домашних животных оказалась в машинке, то поможет обычная влажная салфетка. Она может впитывать всю грязь и оставлять одежду чистой и невредимой.

Однако, следует помнить, что никогда нельзя использовать влажную салфетку вторично. После каждой стирки салфетка теряет свою эффективность.

Также желательно отдавать предпочтение от 1 до 3 влажных салфеток на одну стирку. В основном это зависит от количества вещей в машинке.

Как это работает

Во время стирки салфетка собирает из белья на себя мелкий мусор: шерсть, волосы, пух, ворсинки, нити, поскольку волокнистая салфетки притягивает и наматывает на себя такие частицы.

Лучше выбирать крепкие салфетки, которые не должны легко рваться в руках. К тому же, обратите внимание, чтобы они были без запахов. Инородные ароматы могут "прилипнуть" к вашим вещам.

Положите губку в барабан

Губка в стиральной машине также поможет избавиться от налипшей на одежду шерсти в процессе стирки. Для этого подойдет обычная кухонная губка, также можно бросать в стиралку силиконовую губку.

Особенно эффективен этот способ при стирке джинсов и верхней одежды.

Перед запуском машины в барабан положите губку для посуды, после чего выставите нужный режим. После стирки губку из машины следует вынуть.