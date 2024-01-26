Навіщо класти лавровий лист на полиці та в книги: відповідь вас здивує

Як виявилося, лавровий лист може допомогти тим, у кого вдома завелася харчова міль. Вона ховається не тільки у крупах. Іноді позбавитися молі дуже важко саме через те, що ця комаха любить жити в інших кімнатах.

Саме тому покладіть сухі лаврові листи на поличках у шафах. Також варто провести генеральне прибирання та викинути увесь непотріб. Харчова міль ховається у старих газетах, коробках, речах з картону та навіть на звичайних книжних сторінках.

Після прибирання покладіть на полички "лаврушку", але стежте за тим, аби вони не "тягнули" вологу. Коли листочки почнуть ставати м'якими - замінить їх на нові.

Чого боїться харчова міль (колаж: РБК-Україна)

Як позбавитися харчової молі - додаткові лайфхаки

На кухні ви можете помити полички та усі місця, де зберігаєте їжу, оцтом. Враховуйте лише матеріал шаф та поверхонь, адже кислота може їх пошкодити.

Також ви можете розкласти лаванду, вона відлякує комах. Але найбільш дієвий метод - повна утилізація усіх продуктів, у яких могла оселитися моль. Після цього задумайтеся про те, аби зберігати їжу, особливо крупи, у герметичних банках та контейнерах.