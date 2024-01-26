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Зачем класть лавровый лист на полки и в книги: ответ вас удивит

Зачем лавровый лист (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Многие знают, что лавровый лист - отличная специя, которая способна подчеркнуть вкус многих блюд. Впрочем, он способен не только влиять на качество пищи. Но не всем известно, в чем польза лаврового листа вне кухни.

Зачем класть лавровое письмо на полки шкафа и в книги, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Gazeta.pl.

Как оказалось, лавровый лист может помочь тем, у кого дома завелась пищевая моль. Она прячется не только в крупах. Иногда избавиться от моли очень трудно именно потому, что это насекомое любит жить в других комнатах.

Поэтому положите сухие лавровые листы на полках в шкафах. Также следует провести генеральную уборку и выбросить весь хлам. Пищевая моль прячется в старых газетах, коробках, вещах из картона и даже на обычных книжных страницах.

После уборки положите на полочки "лаврушку", но следите за тем, чтобы они не "тянули" влагу. Когда листочки начнут становиться мягкими - заменит их на новые.

Чего боится пищевая моль (коллаж: РБК-Украина)

Как избавиться от пищевой моли - дополнительные лайфхаки

На кухне вы можете помыть полочки и все места, где храните еду, уксусом. Учитывайте только материал шкафов и поверхностей, ведь кислота может повредить их.

Также вы можете разложить лаванду, она отпугивает насекомых. Но наиболее действенный метод - полная утилизация всех продуктов, в которых могла поселиться моль. После этого подумайте о том, чтобы хранить пищу, особенно крупы, в герметичных банках и контейнерах.

 

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