Зачем класть лавровый лист на полки и в книги: ответ вас удивит

Как оказалось, лавровый лист может помочь тем, у кого дома завелась пищевая моль. Она прячется не только в крупах. Иногда избавиться от моли очень трудно именно потому, что это насекомое любит жить в других комнатах.

Поэтому положите сухие лавровые листы на полках в шкафах. Также следует провести генеральную уборку и выбросить весь хлам. Пищевая моль прячется в старых газетах, коробках, вещах из картона и даже на обычных книжных страницах.

После уборки положите на полочки "лаврушку", но следите за тем, чтобы они не "тянули" влагу. Когда листочки начнут становиться мягкими - заменит их на новые.

Чего боится пищевая моль (коллаж: РБК-Украина)

Как избавиться от пищевой моли - дополнительные лайфхаки

На кухне вы можете помыть полочки и все места, где храните еду, уксусом. Учитывайте только материал шкафов и поверхностей, ведь кислота может повредить их.

Также вы можете разложить лаванду, она отпугивает насекомых. Но наиболее действенный метод - полная утилизация всех продуктов, в которых могла поселиться моль. После этого подумайте о том, чтобы хранить пищу, особенно крупы, в герметичных банках и контейнерах.