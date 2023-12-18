Навіщо класти лавровий лист під подушку та у ванній: ви будете здивовані, коли це дізнаєтеся

Навіщо класти лавровий лист під подушку

Як виявилося, популярна спеція дуже допоможе тим, хто страждає від безсоння та погано засинає. Просто покладіть лавровий лист під подушку і ви почнете гарно спати.

Запах та масла лаврового листа допоможуть вам розслабитися. Якщо ви давно вже не могли знайти метод, який допоміг би вам побороти хронічну втому - почніть спати з цією спецією під подушкою і забудьте про недосипання.

У чому користь лаврового листа (фото: freepik.com)

Як лавровий лист може допомогти у догляді за волоссям

Окрім цього, лавровий лист стане порятунком для тих, хто має тьмяне волосся. Ця спеція буде корисна і у випадку, якщо у вас лущиться шкіра голови. Експерти радять підготувати розчин для промивання волосся. Покладіть у воду 6 лаврових листочків, після чого залиште їх там на 10 годин. Потім промивайте цим розчином чисте волосся, результат вас приємно вразить.

Навіщо класти лавровий лист у ванній

Якщо ж ви хочете позбутися втоми й заспокоїтися після важкого дня, приміть душ або ванну. Але перед цим повісьте у ванній кімнаті лаврові листочки. Завдяки ефірним оліям ви зможете розслабитися та налаштуватися на сон. Важливо не мочити листочки, повісьте або покладіть їх там, де до них дійде тепло, але не вода.

"Чим більше листя ви розкладете, тим краще буде ефект. Аромат у ванній кімнаті допоможе вам розслабитися та зменшити стрес", - зазначає видання.