Зачем класть лавровый лист под подушку и в ванной: вы будете удивлены, когда это узнаете

Зачем класть лавровый лист под подушку

Как оказалось, популярная специя очень поможет тем, кто страдает бессонницей и плохо засыпает. Просто положите лавровый лист под подушку и вы начнете хорошо спать.

Запах и масла лаврового листа помогут расслабиться. Если вы давно уже не могли найти метод, который помог бы вам побороть хроническую усталость - начните спать с этой специей под подушкой и забудьте о недосыпании.

В чем польза лаврового письма (фото: freepik.com)

Как лавровый лист может помочь в уходе за волосами

Кроме этого, лавровый лист станет спасением для тех, у кого тусклые волосы. Эта специя будет полезна и в случае, если у вас шелушится кожа головы. Эксперты советуют подготовить раствор для промывания волос. Положите в воду 6 лавровых листочков, после чего оставьте их там на 10 часов. Затем промывайте этим раствором чистые волосы, результат вас приятно поразит.

Зачем класть лавровый лист в ванной

Если же вы хотите избавиться от усталости и успокоиться после тяжелого дня, примите душ или ванну. Но перед этим повесьте в комнате лавровые листочки. Благодаря эфирным маслам вы сможете расслабиться и настроиться на сон. Важно не мочить листики, повесьте или уложите их там, где до них дойдет тепло, но не вода.

"Чем больше листьев вы разложите, тем лучше будет эффект. Аромат в ванной комнате поможет вам расслабиться и уменьшить стресс", - отмечает издание.