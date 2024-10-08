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5 головних українських оберегів, які захищали від усіх бід

Вівторок 08 жовтня 2024 10:30
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5 головних українських оберегів, які захищали від усіх бід Ляльки-мотанки (фото: Вікіпедія)
Автор: Фелікс Коркін

Українська культура багата на обереги, які слугували захистом від злих сил та нещасть, надавали силу і приносили щастя в родину. Які обереги супроводжували українців на всіх життєвих етапах, від народження до старості?

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про п'ять найважливіших українських оберегів, які здавна захищали українців.

Ляльки-обереги і мотанки

Лялька-мотанка - один з найдавніших українських оберегів, який захищав від злого ока та негараздів. У колиску немовляти клали мотанку, зроблену зі старих вишитих сорочок, щоб захистити дитину від поганих людей і поганих думок.

Обличчя у ляльки не було - його замінювали вишитим або намотаним хрестом, адже вважалося, що лялька з обличчям може нашкодити. Мотанка виконувала важливу роль в обрядах та ритуалах: її клали на коліна нареченій, щоб оберегти від заздрощів, а також використовували у інших важливих моментах життя.

Серед обрядових ляльок були також круп’яничка, наповнена зерном для достатку, вепська лялька для охорони дітей, пеленашка для немовлят, лялька-бажанка, яку ховали подалі від людських очей, щоб виконати найзаповітніші мрії, та багато інших.

5 головних українських оберегів, які захищали від усіх бідЛяльки-круп'янички (фото: Вікіпедія)

Писанка

Писанка - це ще один важливий оберіг, що символізує життя і родючість. Здавна яйце вважалося символом Сонця, а писанки прикрашали різноманітними візерунками, які означали Всесвіт, безкінечність життя та сили природи.

З приходом християнства на писанках з'явилися символи хреста, гілочки верби та весняної зелені. Писанки малювали як на добро, так і на захист від зла: їх клали в колиску для здоров'я дитини, у поле - для доброго врожаю, під поріг - для захисту господарства.

5 головних українських оберегів, які захищали від усіх бідПисанка-пам'ятник на Хортиці (фото: Вікіпедія)

Рослини-обереги

Наші предки вірили в магічну силу рослин, які не лише лікували, але й захищали від злих сил. Полин, часник, осика, верба та калина - всі вони мали оберегові властивості.

Полин захищав від русалок, часник відганяв зло і нечисть, його часто зашивали у сорочки немовлятам або вплітали у вінки нареченої. Гілочками верби били на Вербну неділю для здоров'я і сили, а калину використовували для прикрашання весільних короваїв і оселі.

5 головних українських оберегів, які захищали від усіх бідКалина (фото: Вікіпедія)

Рушник

Рушник - це один з найважливіших оберегів дому і родини. Він супроводжував українців у всіх знакових подіях: хрещення, весілля, похорони. Рушник прикрашав божник, висів над вікнами і дверима, щоб захистити дім від зла.

Візерунки на рушниках мали глибоке значення: древо життя символізувало родину, солярні знаки - зв'язок з Всесвітом, а калина - любов і вірність. Рушник був символом працелюбності господині та оберігав дім від негараздів.

5 головних українських оберегів, які захищали від усіх бідРушники в реконструкції української хати (фото: Вікіпедія)

Вишиванка

Вишиванка - це не лише одяг, а й справжній оберіг. Кожен символ, вишитий на сорочці, мав захисне значення: відганяв зло, зберігав здоров'я, приносив щастя.

Вишивали вишиванку з певними обрядами, часто в четвер, що вважався найкращим днем для створення оберега. Вінчальна сорочка захищала наречену від злого ока та зберігалася все життя, одягалась лише у найважливіші моменти. Вишиванка стала символом родової пам'яті, зв'язку з предками і духовної захищеності.

5 головних українських оберегів, які захищали від усіх бідМапа різновидів української вишивки (фото: Вікіпедія)

Раніше ми писали, про які 6 цікавих традицій українських козаків зараз дуже мало хто знає.

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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання та сайти "Всеосвіта", "Етнохата", Вікіпедія.

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