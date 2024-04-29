Навіщо в картопляне пюре потрібно додавати дріжджі: деталі лайфхаку

Деталі лайфхаку

Коли дріжджі активуються під дією тепла й вологи, вони розкладають цукри та виділяють вуглекислий газ, створюючи в тісті бульбашки, і так піднімають його.

Це ж саме відбувається й при поєднанні дріжджів з молоком і картопляним пюре. Бульбашки вуглекислого газу змінюють текстуру й смак картоплі, перетворюючи її на пишну масу.

Сам процес розпочинається за 15-20 хвилин.

Кулінарка Ніколь Маклафін розповіла, якщо ви любите насичену вершкову консистенцію в пюре, то не треба додавати дріжджі. Все тому, що вони додають страві землистого смаку, для багатьох це незвично.

Чи безпечно додавати дріжджі

Варто знати, що додавання дріжджів може бути шкідливим, адже ні картопляне пюре, ні тепле молоко не нагріваються настільки, щоб убити активні культури дріжджів. Активні дріжджі можуть спричинити проблеми зі шлунково-кишковим трактом.

Дріжджі - це найпростіші гриби, що виробляють з цукрів вуглекислий газ. При випічці хліба вуглекислий газ піднімається і робить тісто однорідним та пухким.

У "дуеті" з борошном, пекарські дріжджі здатні порушити кислотно-лужний баланс, що загрожує хронічними запорами, гастритами і виразками.

Як правильно приготувати пюре

Правильно приготоване пюре має вершкову структуру і приємний жовтий відтінок. Готувати його просто, але важливо знати про деякі хитрощі:

ретельно мити бульби перед чищенням, інакше вбере земляний запах

нарізати картоплю відразу після чистки

закладати картоплю потрібно в підсолену киплячу воду

воду наливати так, щоб вона повністю покривала картоплю, а після закипання варити овоч 20-25 хвилин під кришкою

Після того, як потовчете картоплю, лише можна додавати частинами вершкове масло та гаряче молоко.

Не варто готувати багато, адже з часом гарнір втрачає свій смак.