Навіщо в духовку класти часточки лимона щотижня: названо супер лайфхак

Чим такий унікальний лимон?

Завдяки, зокрема, його протизапальним, антибактеріальним та противірусним властивостям, лимон є цінним союзником для нашого здоров'я. У ньому багато вітаміну С, він допомагає боротися зі втомою та сприяє травленню. Загалом, лимон має багато переваг, які можна використовувати по-різному, незалежно від сезону.

Цей фрукт допоможе позбутися комах у будинку взимку.

Як позбавитися комах взимку, помістивши часточки лимона в духовку?

Візьміть один або два лимони й наріжте їх скибочками;

Потім помістіть їх у салатницю або жароміцну миску;

Помістіть ємність у духовку, не закриваючи її;

Через кілька годин можна закрити духовку, залишивши там миску чи салатник, зробити це від 5 до 15 хвилин;

Нагрівайте від 5 до 15 хвилин, намагаючись не спалити скибочки лимона;

Після закінчення приготування вимкніть духовку і залиште її відкритою на кілька годин.

Після цього ефірні олії лимона випаруються, і цей аромат поступово пошириться всіма кімнатами вашого будинку.

Справді, комахи ненавидять запах лимона, останній вважається найсильнішим репелентом. Таким чином, ви можете повторити цей трюк стільки разів, скільки потрібно.

Інші поради щодо відлякування комах за допомогою лимона



Як натуральний репелент лимон можна поєднувати з гвоздикою для боротьби з комарами та мухами. Для цього достатньо розрізати кілька лимонів навпіл і встромити в них гвоздику. Потім розмістіть їх поруч із місцями розмноження комах, саме на балконі чи терасі.

Запах, що походить від цієї суміші, відлякає цих комах.