Зачем в духовку класть дольки лимона каждую неделю: назван супер лайфхак

Лимон - это супер универсальное средство, а также полезный фрукт. Этот плод может решить очень важную проблему на вашей кухне.
Какую именно рассказали эксперты издания Sante Plus.
Благодаря, в частности, его противовоспалительным, антибактериальным и противовирусным свойствам, лимон является ценным союзником для нашего здоровья. В нем много витамина С, он помогает бороться с усталостью и способствует пищеварению. В общем, у лимона много преимуществ, которые можно использовать по-разному, независимо от сезона.
Этот фрукт поможет избавиться от насекомых в доме зимой.
Действительно, насекомые ненавидят запах лимона, последний считается сильным репеллентом. Таким образом, вы можете повторить этот трюк столько раз, сколько потребуется.
Другие советы по отпугиванию насекомых с помощью лимона
В качестве натурального репеллента лимон можно сочетать с гвоздикой для борьбы с комарами и мухами. Для этого достаточно разрезать несколько лимонов пополам и воткнуть в них гвоздику. Затем разместите их рядом с местами размножения насекомых, а именно на балконе или террасе.
Запах, исходящий от этой смеси, отпугнет этих насекомых.
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