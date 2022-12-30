Зачем в духовку класть дольки лимона каждую неделю: назван супер лайфхак

Чем так уникален лимон?

Благодаря, в частности, его противовоспалительным, антибактериальным и противовирусным свойствам, лимон является ценным союзником для нашего здоровья. В нем много витамина С, он помогает бороться с усталостью и способствует пищеварению. В общем, у лимона много преимуществ, которые можно использовать по-разному, независимо от сезона.

Этот фрукт поможет избавиться от насекомых в доме зимой.

Как избавиться от насекомых зимой, поместив дольки лимона в духовку?

Возьмите один или два лимона и нарежьте их дольками;

Затем поместите их в салатницу или жаропрочную миску;

Поместите емкость в духовку, не закрывая ее;

Через несколько часов можно закрыть духовку, оставив там миску или салатник, сделать это от 5 до 15 минут;

Нагревайте от 5 до 15 минут, стараясь не сжечь ломтики лимона;

По истечении времени приготовления выключите духовку и оставьте ее открытой на несколько часов.

После этого эфирные масла лимона испарятся, и этот аромат постепенно распространится по всем комнатам вашего дома.

Действительно, насекомые ненавидят запах лимона, последний считается сильным репеллентом. Таким образом, вы можете повторить этот трюк столько раз, сколько потребуется.

Другие советы по отпугиванию насекомых с помощью лимона



В качестве натурального репеллента лимон можно сочетать с гвоздикой для борьбы с комарами и мухами. Для этого достаточно разрезать несколько лимонов пополам и воткнуть в них гвоздику. Затем разместите их рядом с местами размножения насекомых, а именно на балконе или террасе.

Запах, исходящий от этой смеси, отпугнет этих насекомых.