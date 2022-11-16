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"Наведуть тут порядок": у Тернополі переселенець закликав людей підтримувати Росію

Переселенець з Донбасу виправдовував агресію РФ (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

У Тернополі СБУ викрила переселенця з Донеччини, який закликав підтримувати РФ та поширював наративи російської пропаганди. Крім того, він виправдовував військову агресію окупантів.

Про це у Facebook повідомляє Служба безпеки України.

Що відомо про правопорушника

28-річний чоловік після початку повномасштабної війни переїхав разом із родичами у Тернопіль й оселився у гуртожитку одного із навчальних закладів міста.

Переселенець публічно вихваляв вчинки російських військових та Володимира Путіна, виправдовував військову агресію РФ.

Також чоловік погрожував, що росіяни окупують захід України й тоді "наведуть тут порядок".

"Перебуваючи у громадських місцях та спілкуючись із мешканцями і персоналом гуртожитку, зловмисник публічно закликав їх до підтримки дій та рішень держави-агресора, а також переконував своїх співрозмовників у правомірності тимчасової окупації РФ територій на сході та півдні України", - повідомляють правоохоронці.

Яке покарання загрожує переселенцю

Слідчі вручили переселенцю підозру за статтею про колаборантську діяльність. Вона передбачає до 15 років заборони працювати у держорганах чи в місцевому самоврядуванні.

Також правоохоронці перевіряють чи співпрацював чоловік з російськими спецслужбами.

Нагадаємо, що українців закликають повідомляти про зрадників у Миколаївській та Херсонській областях.

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