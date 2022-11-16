"Наведут здесь порядок": в Тернополе переселенец призвал людей поддерживать Россию

Что известно о правонарушителе

28-летний мужчина после начала полномасштабной войны переехал вместе с родственниками в Тернополь и поселился в общежитии одного из учебных заведений города.

Переселенец публично восхвалял действия российских военных и Путина, оправдывал военную агрессию РФ.

Также мужчина угрожал, что россияне оккупируют запад Украины и тогда "наведут здесь порядок".

"Находясь в общественных местах и общаясь с жителями и персоналом общежития, злоумышленник публично призвал их к поддержке действий и решений государства-агрессора, а также убеждал своих собеседников в правомерности временной оккупации РФ территорий на востоке и юге Украины", - сообщают правоохранители.

Какое наказание грозит переселенцу

Следователи вручили переселенцу подозрение по статье о коллаборантской деятельности. Она предусматривает до 15 лет запрета на работу в госорганах или в местном самоуправлении.

Также правоохранители проверяют, сотрудничал ли мужчина с российскими спецслужбами.