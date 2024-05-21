Учеба с августа и по субботам. В вузах, колледжах и училищах планируют ряд важных изменений
Реформа системы образования в Украине продолжается. В рамках подготовки к новому учебному году 2024/2025 на фоне войны Министерство образования и науки рекомендует вузам, колледжам и училищам ввести ряд важных для студентов и преподавателей изменений.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу Минобразования рассказывает, что именно может измениться.
Почему МОН предлагает изменить образовательный процесс
Чиновники отмечают - система образования Украины продолжает функционировать в условиях полномасштабной войны.
"Россия и дальше наносит удары по критической инфраструктуре нашей страны, что приводит к ограничениям в использовании энергоресурсов на всей территории Украины. Это влияет на безопасность всех участников образовательного процесса и на учебные заведения", - объяснили в Минобразования.
Отмечается, что цель ведомства - обеспечить подготовку учебных заведений к прохождению нового осенне-зимнего периода и отопительного сезона.
Речь идет, в частности:
- об учете возможностей привлечения альтернативных источников энергии
- о гибком графике образовательного процесса (адаптированного к экономному использованию энергоресурсов)
Учитывая такие вызовы, МОН призывает рассмотреть возможность введения ряда важных изменений:
- в учреждениях высшего образования (вузах) и профессионального высшего образования (колледжах)
- в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования (училищах)
Уточняется, что вскоре подобные рекомендации для подготовки к новому учебному году получат учреждения общего среднего образования, ведь "МОН активно работает над созданием безопасных и адаптивных условий для проведения образовательного процесса".
Что может измениться в вузах и колледжах
Для учреждений высшего образования и профессионального высшего образования МОН сформировало следующие рекомендации:
- по возможности начать 2024/2025 учебный год в первой половине августа 2024 года (это касается образовательных программ всех уровней и всех соискателей, кроме студентов первых курсов)
- использовать субботние дни как рабочие - в теплые месяцы года
- с середины ноября 2024 года по середину марта 2025 года - планировать проведение зачетно-экзаменационной сессии, практической подготовки, выполнение курсовых и квалификационных работ и удлиненные каникулы, а если нужно - продолжить занятия в дистанционном формате
- при необходимости продлить образовательный процесс в 2024/2025 учебном году до конца июля 2025 - кроме выпускных курсов
- проводить образовательный процесс в традиционном (аудиторном) или смешанном (аудиторно-дистанционном) форматах в помещении учебного заведения или его отдельном корпусе в пределах расчетной вместимости сооружений гражданской защиты
- в тыловых регионах - обеспечить проведение образовательного процесса преимущественно в аудиторном формате с учетом безопасности участников образовательного процесса и по согласованию с областными военными администрациями
- в прифронтовых и приграничных областях (где существует риск артиллерийских обстрелов, РСЗО, бомбовых (КАБы) и ракетных атак (С-300) и т.п.) - образовательный процесс можно осуществлять в укрытиях
- по согласованию с областными военными администрациями - образовательный процесс студентов из прифронтовых и приграничных регионов можно осуществлять на базе других учебных заведений в тыловых регионах в смешанном или (в виде исключения) дистанционном формате
- предусмотреть функционирование локальных систем оповещения о поступлении сигнала "Воздушная тревога" или других соответствующих сигналов оповещения в учебных корпусах и общежитиях учебных заведений
Что может измениться в училищах
Для учреждений профессионального (профессионально-технического) образования МОН сформировало следующие рекомендации:
- если возможно, начать учебный год раньше 1 сентября - для учащихся П(ПТ)О второго и третьего курсов
- использовать субботние дни как рабочие - в теплые месяцы года
- в случае необходимости - продлить образовательный процесс до конца июля 2025 года - кроме выпускных курсов
- организовать обучение в очном формате - при обязательном наличии укрытий
- если в укрытиях - недостаточное количество мест - обучение можно организовать посменно
- в зависимости от ситуации в области, областными военными государственными администрациями может быть принято решение об осуществлении образовательного процесса в дистанционной или смешанной форме
- если производственную практику невозможно организовать в обычном режиме - использовать учебные мастерские, лаборатории заведений П(ПТ)О, а если есть потребность и возможности - обеспечить ее прохождение дистанционно
Напомним, ранее мы рассказывали, как война изменила систему обучения в Украине.
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