Навального осудили второй раз: "вы за это будете гореть в аду!"

Политзаключенный возмутился тем, что оскорбляет ветеранов не он, а власть, которая тратит на помощь сущие копейки

"Когда прокурорша изображала слезы: мы любим ветеранов, а вот такие, как вы их оскорбляете. Вы, ваша честь, тоже говорили – все в России для ветеранов. Я включаю в камере ТВ и там говорят, что ветераны самое важное в стране, а я оскорбил. А этот листок – это справка за последние 4 года по соцпомощи Артеменко. Ветеран получил несколько сертификатов на промтовары, одну продуктовую корзину, общая стоимость сертификатов за 4 года 11 тысяч рублей. Вот в этом и выражается ваше отношения к ветеранам", – высказался Навальный.

Он подчеркнул, что только заседание суда обходится властям дороже всех выплат ветерану.

"15 бездельников и охламонов расследовали это преступление, на это ушло больше денег, чем ушло на ветерана. Один день этого суда стоит гораздо больше, чем получил ветеран", – сетует политический деятель.

Также оппозиционер вспомнил о действиях реальных бандитов – банде Цапка, которая терроризировала целую станицу.

"Насиловали, убивали. Все это случилось, потому что за ними стояла прокуратура. Но вы не хотите об этом говорить, голос у вас не дрожит", - добавил обвиняемый.

В экспрессии Навальный пожелал всем причастным к приговору гореть в аду.

"Я считаю, что вы за это за все будете гореть в аду! Ну вы вроде более-менее молодые, вы не только гореть в аду будете, но еще ответите на нормальном человеческом суде", – высказался осужденный.