Навального засудили вдруге: "ви за це будете горіти в пеклі!"

Політв'язень обурився тим, що ображає ветеранів не він, а влада, яка витрачає на допомогу сущі копійки в той час, як тільки засідання суду обходиться владі дорожче всіх виплат ветерану.

"Коли прокурорша зображала сльози: ми любимо ветеранів, а от такі, як ви їх ображаєте. Ви, ваша честь, теж говорили – все в Росії для ветеранів. Я включаю в камері ТБ і там кажуть, що ветерани найважливіше в країні, а я образив. А цей листок – це довідка за останні 4 роки за соцдопомоги Артеменко. Ветеран отримав кілька сертифікатів на промтовари, одну продуктову корзину, загальна вартість сертифікатів за 4 роки 11 тисяч рублів. Ось у цьому і виражається ваше ставлення до ветеранів", – висказався Навальний.

Він підкреслив, що тільки засідання суду обходиться владі дорожче всіх виплат ветерану.

"15 нероб і охламонів розслідували цей злочин, на це пішло більше грошей, ніж пішло на ветерана. Один день цього суду коштує набагато більше, ніж отримав ветеран", – нарікає політичний діяч.

Також опозиціонер згадав про дії реальних бандитів – банди Цапка, яка тероризувала цілу станицю.

"Ґвалтували, вбивали. Все це сталося, бо за ними стояла прокуратура. Але ви не хочете про це говорити, голос у вас не тремтить", - додав обвинувачений.

В експресії Навальний побажав усім причетним до вироку горіти в пеклі.

"Я вважаю, що ви за це все будете горіти в пеклі! Ну ви начебто більш-менш молоді, ви не тільки горіти в пеклі будете, але ще відповісте на нормальному людському суді", – висловився засуджений.