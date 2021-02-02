У Путина отреагировали на длительное задержание протестующих в России

В Кремле прокомментировали массовые задержания в России на протестах из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Министерство внутренних дел России должно проверить факты длительного задержания участников митинга в Москве 31 января.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Он не исключил, что проверку проведут и надзорные органы.
"Мы видели сообщения СМИ на этот счет. Мы также не сомневаемся, что и наши коллеги в МВД видят эти сообщения. Тут опять же нужно просто конкретные факты проверить, и если это соответствует действительности, то принять меры", - сказал он.
Напомним, сегодня в России проходит суд над российским оппозиционером Алексеем Навальным, на котором рассматривается вопрос изменения условного наказания на реальное.
В связи с этим в стране начались массовые протесты. Уже задержали 127 человек.
Напомним, Украина требовала введения санкций против России из-за подавления протестов.
Отметим, накануне судебного заседания в Москве ограничили движение по ряду улиц, примыкающих к Мосгорсуду.