Науковці виявили рослину-"екстремала", яка здатна вижити на Марсі

За словами науковців, вижити на Марсі може мох Synttichia caninervis, також відомий як степовий кручений мох. Це поширений вид моху, що росте в екстремальних умовах, включаючи Тибет, Антарктиду та посушливі пустельні-степові регіони.

Вчені стверджують, що він може витримувати екстремальну посуху та холод, а також високий рівень радіації. Вони наголосили, що їхня робота вперше досліджує виживання цілих рослин у такому середовищі, а також зосереджується на потенціалі вирощування рослин на поверхні Марса, а не в теплицях.

"Унікальні дані, здобуті в нашому дослідженні, закладають основу для колонізації космічного простору за допомогою природно відібраних рослин, адаптованих до екстремальних стресових умов", - зазначають автори дослідження.

Крім того, вчені описують цей пустельний мох не тільки, як екстремальну рослину, що вижила, а ще й швидко відновилася після майже повного зневоднення.

Щоб перевірити стійкість рослини до холоду, дослідники зберігали рослини при температурі - 80 градусів (у морозильній камері з ультранизькою температурою) протягом трьох та п’яти років та при температурі -196 градусів (у резервуарі з рідким азотом) протягом 15 та 30 днів.

Як виглядає мох Synttichia caninervis (фото: Вікіпедія)

У всіх випадках зразки моху регенерували після розморожування, хоча їх відновлення було менш швидким порівняно з контрольними організмами, які були зневоднені, але не заморожені.

Мох також продемонстрував здатність виживати під впливом гамма-випромінювання, яке знищило б більшість рослин, а дози в 500 грей, схоже, навіть сприяли зростанню Syntrichia caninervis. Для порівняння, для людини доза радіації в 50 грей викликає конвульсії та летальний кінець.

"Наще дослідження показує, що стійкість моху до впливу навколишнього середовища перевищує стійкість деяких мікроорганізмів і тихоходок. Дивлячись у майбутнє, ми очікуємо, що цей багатообіцяльний мох може бути доставлений на Марс або Місяць для подальшої перевірки можливості колонізації та росту рослин у космічному просторі ", - пишуть вчені.

Вони додають, що ці експерименти є вагомим першим кроком, але вони показують, що мох може бути важливим джерелом кисню і що він здатен розмножуватися та проростати в марсіанських умовах.

Також мох може допомогти збагатити та трансформувати кам'янистий матеріал, знайдений на поверхні Марса, щоб уможливити ріст інших рослин.