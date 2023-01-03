Науковці пояснили українцям, чому комарі літають взимку

Чому комарі виживають взимку

Як пишуть в установі, до холодного періоду не доживають лише самці комарів, які характеризуються вегетаріанством та тривалістю життя до 10 діб, а самки можуть переносити аж до 6 місяців низьких температур.

"Вони чудово переживають холод на будь-якій стадії свого розвитку, в тому числі у дорослому стані, обираючи для цього затишні місця, куди не проникатиме мороз та холодний вітер. А деяким комарам щастить влаштуватись в значно кращих умовах - вологих та відносно теплих приміщеннях, звідки вони за своїм бажанням можуть потрапити до вас в оселю", - йдеться в повідомленні.

Крім того, певні види комарів здатні взимку активно плодитися та відкладати яйця, тому з появою достатньої для них кількості тепла ці комахи заповнять міста та села.

Комарі здатні витримувати низькі температури до 6 місяців (фото: Freepik)

Чим небезпечні комарі для людини

Зазвичай коли комар кусає людину, на тому місці з'являється червоний пухирець, який чешеться. Це така мінімальна алергічна реакція. Проте є випадки набагато агресивнішої алергії.

"Для більшості людей контакт з комаром закінчується невеличкою алергічною реакцією, однак, у деяких осіб вона може переростати в генералізовану форму та загрожувати життю", - розповідають науковці.

Вони також додають, що комарі можуть нагородити людину збудниками більш ніж 150 небезпечних інфекційних та паразитарних хвороб, серед яких малярія, трансмісивні лихоманки, гепатити B та С, дирофіляріоз тощо.

Щоб убезпечити себе від зустрічі з цими комахами в зимовий період варто: