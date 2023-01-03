Ученые объяснили украинцам, почему комары летают зимой

Почему комары выживают зимой

Как пишут в учреждении, до холодного периода не доживают только самцы комаров, которые характеризуются вегетарианством и продолжительностью жизни до 10 суток, а самки могут переносить до 6 месяцев низких температур.

"Они прекрасно переживают холод на любой стадии своего развития, в том числе во взрослом состоянии, выбирая для этого уютные места, куда не будет проникать мороз и холодный ветер, откуда они по своему желанию могут попасть к вам в дом", - говорится в сообщении.

Кроме того, определенные виды комаров способны зимой активно плодиться и откладывать яйца, поэтому с появлением достаточного количества тепла эти насекомые заполнят города и села.

Комары способны выдерживать низкие температуры до 6 месяцев (фото: Freepik)

Чем опасны комары для человека

Обычно когда комар кусает человека, на том месте появляется чешущийся красный пузырек. Это такая минимальная аллергическая реакция. Однако есть случаи гораздо более агрессивной аллергии.

"Для большинства людей контакт с комаром заканчивается небольшой аллергической реакцией, однако у некоторых лиц она может перерастать в генерализированную форму и угрожать жизни", - рассказывают ученые.

Они также добавляют, что комары могут наградить человека возбудителями более 150 опасных инфекционных и паразитарных болезней, среди которых малярия, трансмиссивные лихорадки, гепатиты B и С, дирофиляриоз и т.д.

Чтобы обезопасить себя от встречи с этими насекомыми в зимний период следует: