Наукова фантастика, яка вас вразить і запам'ятається. 5 таких гостросюжетних фільмів

"Проєкт Адам"

Стрічка розповідає про пілота-винищувача Адама Ріда, який після аварійної посадки може мандрувати у часі. Він знайомиться із 12-річною версією себе; об'єднує з цим хлопцем зусилля задля того, аби врятувати світ.

"Ex Machina"

У центрі сюжету - програміст, який виграє поїздку на тиждень до будинку генерального директора компанії. Там перед ним постає завдання - випробувати новий штучний інтелект та дізнатися, на що справді він здатний.

"Час"

Науково-фантастичний фільм розповідає історію чоловіка, якого несправедливо звинувачують в убивстві. Він намагається вижити у майбутньому, де люди перестають старіти у 25-річному віці. Але вони продовжують жити лише за тієї умови, якщо можуть собі це дозволити. Цей сюжет вразить вас непередбачуваністю, гостротою та унікальністю.

"Люсі"

Стрічка знайомить глядача з молодою американкою, яка не за власною волею, але стає наркокур'єркою в Тайвані. Інноваційні наркотики, про які йдеться у фільмі, пробуджують в її організмі надприродні здібності й кардинально змінюють її життя. Головну роль тут зіграла Скарлетт Йоганссон.

"Атлас"

Це ще одна стрічка з жанру науково-фантастичного кінематографа. У ній розповідається про штучний інтелект, якому не довіряє аналітик з відділу боротьби з тероризмом. Проте трапляється так, що штучний мозок може стати єдиною зброєю у боротьбі проти робота, який повстав проти людей.