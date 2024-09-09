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Наукова фантастика, яка вас вразить і запам'ятається. 5 таких гостросюжетних фільмів

Найкращі науково-фантастичні фільми (Фото: unsplash.com)
Автор: Любов Блажко

Якщо ви обожнюєте захопливі кінематографічні історії, не уявляєте стрічку без яскравих спецефектів та персонажів, то наступна добірка може бути для вас цікавою.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про стрічки з жанру науково-фантастичних - вони вразять вас своєю небанальністю.

"Проєкт Адам"

Стрічка розповідає про пілота-винищувача Адама Ріда, який після аварійної посадки може мандрувати у часі. Він знайомиться із 12-річною версією себе; об'єднує з цим хлопцем зусилля задля того, аби врятувати світ.

 

"Ex Machina"

У центрі сюжету - програміст, який виграє поїздку на тиждень до будинку генерального директора компанії. Там перед ним постає завдання - випробувати новий штучний інтелект та дізнатися, на що справді він здатний.

 

"Час"

Науково-фантастичний фільм розповідає історію чоловіка, якого несправедливо звинувачують в убивстві. Він намагається вижити у майбутньому, де люди перестають старіти у 25-річному віці. Але вони продовжують жити лише за тієї умови, якщо можуть собі це дозволити. Цей сюжет вразить вас непередбачуваністю, гостротою та унікальністю.

 

"Люсі"

Стрічка знайомить глядача з молодою американкою, яка не за власною волею, але стає наркокур'єркою в Тайвані. Інноваційні наркотики, про які йдеться у фільмі, пробуджують в її організмі надприродні здібності й кардинально змінюють її життя. Головну роль тут зіграла Скарлетт Йоганссон.

 

"Атлас"

Це ще одна стрічка з жанру науково-фантастичного кінематографа. У ній розповідається про штучний інтелект, якому не довіряє аналітик з відділу боротьби з тероризмом. Проте трапляється так, що штучний мозок може стати єдиною зброєю у боротьбі проти робота, який повстав проти людей.

 

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