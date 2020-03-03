Научный прорыв: больные раком женщины смогут рожать

Женщины с онкологией смогут становиться мамами (Коллаж РБК-Украина)

Французские ученые осуществили научный прорыв

Французские ученые сделали настоящий научный прорыв и провели операцию ЭКО женщине с онкологическим заболеванием. У пациентки был гормонозависимый рак молочной железы. Об этом событии написала у себя врач-гинеколог Наталья Лелюхина у себя на Facebook-странице. Медик сослалась на статью в научном журнале Annals of Oncology.

Наталья назвала достижение врачей прорывом в репрудоктологии. Дело в том, что яйцеклетки, которые являются половинкой будущего человека созревают в яичниках женщины. Для осуществления рутинного колдовства появления ребенка вне тела женщины принимали зрелую яйцеклетку, или помогали искусственно вызреть сразу нескольким яйцеклеткам, потом их забирали, для проведения "свидания" под наблюдением генетика. То есть зрелую (важное слово) яйцеклетку сочетали со сперматозоидом и получали эмбрион.

Французы описали случай, когда перед онко операцией у женщины удалили ткань яичника, после сложного лечения ее обратно подшили в брюшную полость женщины, простимулировали – получили зрелую яйцеклетку, а дальше процесс проходил по уже известному сценарию: делали ее забор из тела женщины, "знакомили" со сперматозоидом, после чего рождался долгожданный ребенок.

"Французским же медиками удалось достичь "созревания" яйцеклетки вне тела мамы. Поскольку для этого женщина должна принимать определенное гормональное лечение и на это необходимо время", – написала Лелюх.

Также украинский медик назвала новость настоящим чудом.

Как мы ранее писали, ученые заявили о грандиозном прорыве в лечении рака.