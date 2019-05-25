Навчіть користуватися телефоном: Комаровський розповів, як уникнути трагедії

Доктор Комаровський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Комаровський пояснив батькам, як не дозволити дитині потрапити в біду

Доктор Комаровський розповів батькам, що 25 травня – це Міжнародний день зниклих дітей. На своїй сторінці в Instagram він опублікував поради для батьків про те, що має знати і вміти дитина, щоб не потрапити в біду.

Комаровський в першу чергу порекомендував навчити дітей називати своє ім'я та прізвище, а також адресу. Крім того, в кишені одягу дитини повинна бути візитка, на який потрібно вказати телефони батьків, контакти найближчих друзів, домашню адресу і медичні протипоказання.

Дитину потрібно навчити користуватися стільниковим телефоном. Для самих маленьких підійдуть телефони з обмеженим числом кнопок, де кожна відповідає номеру близької людини. Телефон потрібний також для того, щоб визначити місцезнаходження дитини.

Батькам потрібно перевірити свою записну книжку. У ній повинні бути телефони вихователів (вчителів), батьків, друзів дитини. Також варто додати телефони волонтерських організацій, які займаються пошуків дітей і номер Бюро реєстрації нещасних випадків.

Доктор Комаровський дав поради батькам (instagram.com/doctor_komarovskiy)

З дитиною потрібно пограти у квест і поговорити про те, що вона буде робити, якщо загубиться в місті. З її відповідей можна зрозуміти, наскільки дитина готова до критичної ситуації. Крім односкладових порад, їй потрібно пояснити, чому в тій чи іншій ситуації потрібно діяти саме так. Дитині треба дати зрозуміти, що ви не будете її лаяти, якщо вона загубиться.

З раннього дитинства дітей потрібно навчити простому правилу: "Стій, де стоїш". Так буде простіше знайти її, якщо ви загубитеся в магазині або в музеї.

Ще одне важливе правило:

"Загубленій дитині психологи радять сісти на підлогу і почати кликати своїх батьків. Батьки повинні навчити дитину ще однієї речі. Поясніть малюкові, що якщо до нього підходить незнайомий чоловік і намагається його кудись відвести, дитина має дуже голосно повторювати такі слова: "Ти чужий, я тебе не знаю! Це не мій тато (Це не моя мама)! Допоможіть!". Тільки в цьому випадку дитина приверне до себе увагу перехожих (в іншому випадку, сторонні люди все спишуть на сімейну сцену)", - сказано в рекомендації.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Комаровський пояснив, що робити батькам, коли дитина випльовує ліки.

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