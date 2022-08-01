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Они научились останавливать время: пять нестареющих знаков Зодиака

Фото: Какие знаки Зодиака не стареют (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Астрологи уверены, что способность долго оставаться молодыми и красивыми зависит от того, под каким знаком Зодиака вы родились.

Кто они - вечно молодые представители зодиакального круга, пишет Rivne.media.

Овен

Дело в том, что Овны намного дольше сохраняют своего внутреннего ребенка и ко многим вещам подходят расслабленно. Представители огненной стихии с удовольствием берутся за любые вызовы судьбы, поэтому реже сталкиваются со стрессом, что позволяет им сохранять молодость.

Близнецы

Возраст для Близнецов возраст имеет особого значения, поскольку они комфортно чувствуют себя на каждом этапе жизни. Это очень подвижные и харизматичные люди, которые всегда кажутся моложе.

Лев

Львы от природы выглядят моложе своих лет. Связано это с тем, что Лев - один из самых веселых и оптимистичных знаков, кроме того уход за собой у них стоит на первом месте.

Весы

Секрет вечной молодости Весов заключен в символике знака - эти люди стараются во всем достичь равновесия, поэтому обычно следят за своим здоровьем. Они довольно редко впадают в крайности и не подвергают себя ненужным рискам.

Стрелец

Стрельцам далеки понятия тревоги, нервов и стресса. Астрологи уверены, что представители этого знака относятся к жизни гораздо легче других, что наилучшим образом отражается на их лице.

Ранее мы писали, чего ждать всем нам каждый день согласно гороскопу на неделю - с 1 по 7 августа.

Также астрологи рассказали о детальном прогнозе на август для каждого знака Зодиака.

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