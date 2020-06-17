Что натворила непогода в Украине: впечатляющие фото и видео "армагеддона"

В Украину пришел циклон, который обусловил многочисленные осадки и грозы на территории нашей страны. Сильные ливни натворили очень много бед, от них некоторые села превратились в реки.

Например, в Запорожье, от осадков улицы превратились в реки, потоки воды затопили город. В некоторых местах не выдержал асфальт, а потому вода стекала просто в пропасти, образовавшиеся посреди дороги.

Фотографиями и видео делятся местные жители в социальных сетях.

В Николаеве непогода бушевала не меньше. Там за час выпала практически месячная норма дождя. От сильного ветра упали деревья, а транспорт в городе совсем остановился в страшных заторах.

Николаев после дождя 16 июня (видео: YouTube)

В Закарпатье также бушевал сильный ливень, который затопил улицы городов.

А вот в городе Токмак Запорожской области люди были шокированы тем, что ливень принес с собой и огромный град.

В Токмаке прошел ливень с градом (фото: 061.ua)

Как мы ранее сообщали, 17 июня синоптики объявили по Украине штормовое предупреждение. Дожди в ближайшее время не отступят, они прекратятся только в конце недели.