В Украине объявили штормовое предупреждение

Фото: дождь (РБК-Украина)

Непогода ожидается и в Киеве

Сегодня, 17 июня, на большинстве территории Украины ожидается осложнение погодных условий. Синоптики прогнозируют дожди, грозы и местами град.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В Киеве и Киевской области сегодня возможны грозы. Днем в отдельных районах Украины, кроме крайнего востока, ожидаются град и шквалы ветра до 20 метров в секунду.

Кроме того, на западе местами прогнозируют сильные ливни.

Ожидается желтый уровень опасности.

Напомним, из-за непогоды в ночь на 17 июня в Украине были обесточены 80 населенных пунктов в 5 областях.

Сегодня на большинстве территории страны синоптики прогнозировали грозы, однако температура воздуха местами поднимется до +32 градусов.

Кроме того, вчерашняя непогода вызвала серьезное подтопление в некоторых городах Украины.

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Автор: Дмитрий Левицкий