Що наробила негода в Україні: вражаючі фото і відео "армагеддону"

В Україну прийшов циклон, який зумовив численні опади і грози на території нашої країни. Сильні зливи накоїли дуже багато бід, від них деякі села перетворилися на річки.

Наприклад, у Запоріжжі, від опадів вулиці перетворилися на річки, потоки води затопили місто. В деяких місцях не витримав асфальт, а тому вода стікала просто в провалля, що утворилися посеред дороги.

У Миколаєві негода вирувала не менше. Там за годину випала майже місячна норма дощу. Від сильного вітру впали дерева, а транспорт в місті зовсім зупинився у жахливих заторах.

Миколаїв після дощу 16 червня (відео: YouTube)

В Закарпатті також бушувала сильна злива, яка затопила вулиці міст.

А ось в місті Токмак Запорізької області люди були шоковані тим, що злива принесла з собою і величезний град.

У Токмаку пройшла злива з градом (фото: 061.ua)

Як ми раніше повідомляли, 17 червня синоптики оголосили по Україні штормове попередження. Дощі найближчим часом не відступлять, вони припиняться тільки в кінці тижня.