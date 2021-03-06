Натуральный - не значит полезный: что скрывают этикетки на продуктах

Продукты в супермаркетах часто имеют различные маркировки, в которых производитель сообщает о полезности товара. Натуральный, органичный, цельнозерновой – такие данные говорят покупателю о том, что в этом продукте содержатся только полезные вещества. Но так ли это на самом деле?

Специалисты рассказали, что может скрываться в этикетках на продуктах, которые используют для описания качества товара. Об этом пишет Medic.ua

Продукты из цельного зерна

Зерно (пшеница, ячмень и овес) состоит из трех частей –зародыш, внутренняя часть и оболочка. Производители удаляют некоторые из этих частей во время обработки, хотя самыми полезными являются все три составляющие зерна.

Что это значит? Такая маркировка на продуктах далеко не всегда означает, что продукты содержат только цельное зерно. Чаще всего это значит, что в данной порции продукта содержится не менее 8 грамм цельного зерна. Чтобы купить полностью натуральный продукт – ищите маркировку "100% цельнозерновой".

Сделано из настоящих фруктов

Фрукты являются настоящим источником витаминов, клетчатки и других питательных веществ.

Что это значит? Эта отметка ставится даже на те продукты, которые содержат даже небольшое количество натуральных фруктов или сока. Фрукты в ингредиентах могут не совпадать со вкусом. Например, продукт со вкусом малины может быть с клубникой, а вот самой малины там нет совсем.

Органичный

Один из самых популярных видов продукта и такая маркировка должна сообщать потребителю о том, что там нет штучных консервантов, ароматизаторов или красителей. А все составляющие – органического происхождения.

Что это значит? На самом деле такой продукт может содержать до 70% органических ингредиентов. К тому же, стоит помнить о том, что "органический" – не значит диетический.

Содержит Х калорий

Обычно такая маркировка сообщает о количестве калорий на 100 грамм продукта. И количество калорий, даже если в маркировке стоит "0" – указано верно.

Что это значит? Небольшая коробка, бутылка или пакет могут содержать больше одной порции (100 г). Поэтому, если вы съедите всю упаковку продукта, то там может оказаться и 200, и 300 калорий.

Без холестерина

В такой маркировке указывается, что продукт не содержит "вредный" холестерин, который может оседать на стенках сосудов и создавать бляшки, которые вызывают закупорку. Считается, что продукты с "вредным" холестерином очень опасны для сердца.

Что это значит? Такую маркировку ставят часто на те продукты, в которых холестерина не было никогда. Например, для описания продукта растительного происхождения. И совсем необязательно, что такая отметка делает продукт полезным для здоровья.

С добавлением витаминов

Витамины очень важны для здоровья организма, и они влияют на работу всех внутренних органов.

Что это значит? Как показывают исследования, витамины, которые штучно добавляют в продукты, не работают. Специалисты рекомендуют полноценно питаться, поскольку только здоровый рацион может обеспечить необходимым количеством минералов и витаминов.