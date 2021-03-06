Натуральний - не значить корисний: що приховують етикетки на продуктах
Продукти в супермаркетах часто мають різні маркування, в яких виробник повідомляє про корисність товару. Натуральний, органічний, цільнозерновий – такі дані говорять покупцю про те, що в цьому продукті містяться тільки корисні речовини. Але чи так це насправді?
Фахівці розповіли, що може ховатися в етикетках на продуктах, які використовують для опису якості товару. Про це пише Medic.ua
Продукти з цільного зерна
Зерно (пшениця, ячмінь і овес) складається з трьох частин –зародок, внутрішня частина та оболонка. Виробники видаляють деякі з цих частин під час обробки, хоча найбільш корисними є всі три складові зерна.
Що це значить? Таке маркування на продуктах далеко не завжди означає, що продукти містять тільки цільне зерно. Найчастіше це означає, що в даній порції продукту міститься не менше 8 грамів цільного зерна. Щоб купити повністю натуральний продукт – шукайте маркування "100% цільнозерновий".
Зроблено з цих фруктів
Фрукти є справжнім джерелом вітамінів, клітковини та інших поживних речовин.
Що це значить? Ця відмітка ставиться навіть на ті продукти, які містять навіть невелику кількість натуральних фруктів або соку. Фрукти в інгредієнтах можуть не збігатися зі смаком. Наприклад, продукт зі смаком малини може бути з полуницею, а от самої малини там немає зовсім.
Органічний
Один з найпопулярніших видів продукту і таке маркування повинно повідомляти споживача про те, що там немає штучних консервантів, ароматизаторів та барвників. А всі складові – органічного походження.
Що це значить? насправді такий продукт може містити до 70% органічних інгредієнтів. До того ж варто пам'ятати про те, що "органічний" – не значить дієтичний.
Містить Х калорій
Зазвичай таке маркування повідомляє про кількість калорій на 100 грамів продукту. І кількість калорій, навіть якщо в маркуванні стоїть "0" – вказано вірно.
Що це значить? Невелика коробка, пляшка або пакет можуть містити більше однієї порції (100 г). Тому, якщо ви з'їсте всю упаковку продукту, то там може виявитися і 200, і 300 калорій.
Без холестерину
В такому маркуванню вказується, що продукт не містить "шкідливий" холестерин, який може осідати на стінках судин і створювати бляшки, які викликають закупорку. Вважається, що продукти з "шкідливим" холестерином дуже небезпечні для серця.
Що це означає? Таке маркування часто ставлять на ті продукти, в яких холестерину не було ніколи. Наприклад, для опису продукту рослинного походження. І зовсім необов'язково, що така відмітка робить продукт корисним для здоров'я.
З додаванням вітамінів
Вітаміни дуже важливі для здоров'я організму, і вони впливають на роботу всіх внутрішніх органів.
Що це значить? Як показують дослідження, вітаміни, які штучно додають в продукти, не працюють. Фахівці рекомендують повноцінно харчуватися, оскільки лише здоровий раціон може забезпечити необхідною кількістю мінералів і вітамінів.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що медики попередили про те, що велика кількість сиру в раціоні може бути небезпечною.
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