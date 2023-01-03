Натуральні засоби від високого тиcку, доступні кожному: список

Часник

Овоч може знизити артеріальний тиск. Крім того він має антиоксидантні властивості та є потужним антимікробним засобом.

Петрушка та лимон

Вважається, що поєднання лимону і цієї зелені запобігає гіпертонії

Овес

Споживання вівса може допомогти знизити рівень холестерину. Окрім боротьби з високим тиском, круп також допомагає регулювати кровообіг.

Магній

Хлорид магнію можна знайти в таких продуктах, як буряк чи горіхи. Також магній можна знайти в аптеках та в магазинах натуральної їжі.

Буряк

Буряк корисний при лікуванні гіпертонії. Окрім магнію він містить калій, залізо, натрій, кальцій, фосфор, цинк. Його регулярне споживання може принести багато користі для організму.