Натуральні засоби від високого тиcку, доступні кожному: список

Натуральні засоби, правильне харчування і спосіб життя можуть допомогти з високим тиском.
Про це йдеться в Instagram Лічниці сестер Похмурських.
Овоч може знизити артеріальний тиск. Крім того він має антиоксидантні властивості та є потужним антимікробним засобом.
Вважається, що поєднання лимону і цієї зелені запобігає гіпертонії
Споживання вівса може допомогти знизити рівень холестерину. Окрім боротьби з високим тиском, круп також допомагає регулювати кровообіг.
Хлорид магнію можна знайти в таких продуктах, як буряк чи горіхи. Також магній можна знайти в аптеках та в магазинах натуральної їжі.
Буряк корисний при лікуванні гіпертонії. Окрім магнію він містить калій, залізо, натрій, кальцій, фосфор, цинк. Його регулярне споживання може принести багато користі для організму.
Раніше ми писали, чому "робочого тиску" не існує, і який тиск можна вважати нормальним.
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