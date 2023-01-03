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Натуральні засоби від високого тиcку, доступні кожному: список

Натуральні засоби від високого тиску (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Натуральні засоби, правильне харчування і спосіб життя можуть допомогти з високим тиском.

Про це йдеться в Instagram Лічниці сестер Похмурських.

Часник

Овоч може знизити артеріальний тиск. Крім того він має антиоксидантні властивості та є потужним антимікробним засобом.

Петрушка та лимон

Вважається, що поєднання лимону і цієї зелені запобігає гіпертонії

Овес

Споживання вівса може допомогти знизити рівень холестерину. Окрім боротьби з високим тиском, круп також допомагає регулювати кровообіг.

Магній

Хлорид магнію можна знайти в таких продуктах, як буряк чи горіхи. Також магній можна знайти в аптеках та в магазинах натуральної їжі.

Буряк

Буряк корисний при лікуванні гіпертонії. Окрім магнію він містить калій, залізо, натрій, кальцій, фосфор, цинк. Його регулярне споживання може принести багато користі для організму.

Раніше ми писали, чому "робочого тиску" не існує, і який тиск можна вважати нормальним.

Також читайте, які помилки при вимірюванні тиску можуть вплинути на результати.

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