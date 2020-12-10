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"Натуральная психотравма": стали известны неожиданные подробности об экс-главе Днепропетровской ОГА

Автор: Styler

Бондаренко почти полтора года возглавлял Днепропетровскую ОГА

Журналистка Соня Кошкина в Facebook рассказала о несостоявшемся интервью с бывшим главой Днепропетровской ОГА Александром Бондаренко. Она также опубликовала фотографии экс-губернатора и рассказала о неожиданных подробностях из его биографии.

"Приходит нам позавчера запрос на интервью. Дескать, здравствуйте, я - пресс-секретарь губернатора такой-то области, хочу предложить вам интервью с нашим прогрессивным/молодым руководителем, давайте говорить о децентрализации, ковиде, локдауне, ромашках-космосе-всем прекрасном", - пишет Кошкина.

Чтобы принять решение об интервью, журналистка начала искать в интернете информацию о главе ОГА.

”Лучше б я этого не делала. Не видела, не знала. Натурально психотравма осталась", - комментирует она.

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По ее словам, Бондаренко известен тем, что ранее жил в России, работал там моделью, участвовал в съемках программ типа "Давай поженимся".

"А дальше я наткнулась на его фотки... Комментировать не буду, оставлю вам. Тут, по-моему, все ясно-понятно", - добавляет она.

Бондаренко почти полтора года возглавлял Днепропетровскую ОГА.

Как известно, в среду Кабинет министров отправил Бондаренко в отставку, назначив руководителем обладминистрации Валентина Резниченко.

Ранее РБК-Украина писала, как Александр Бондаренко и глава Днепропетровского облсовета Святослав Олейник завалили в регионе флагманскую программу президента "Большая стройка".

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Новости Украины Днепропетровская ОГААлександр Бондаренко