"Натуральна психотравма": стали відомі несподівані подробиці про екс-голову Дніпропетровської ОДА

Журналістка Соня Кошкіна в Facebook розповіла про нездійснене інтерв'ю з колишнім головою Дніпропетровської ОДА Олександром Бондаренком. Вона також опублікувала фотографії екс-губернатора і розповіла про несподівані подробиці з його біографії.

"Приходить нам позавчора запит на інтерв'ю. Мовляв, здрастуйте, я - прес-секретар губернатора такої-то області, хочу запропонувати вам інтерв'ю з нашим прогресивним/молодим керівником, давайте говорити про децентралізацію, ковід, локдаун, ромашки-космос-все прекрасне", - пише Кошкіна.

Щоб прийняти рішення про інтерв'ю, журналістка почала шукати в інтернеті інформацію про голову ОДА.

"Краще б я цього не робила. Не бачила, не знала. Натурально психотравма залишилася", - коментує вона.

За її словами, Бондаренко відомий тим, що раніше жив у Росії, працював там моделлю, брав участь у зйомках програм типу "Давай одружимося".

"А далі я натрапила на його фотки... Коментувати не буду, залишу вам. Тут, по-моєму, все ясно-зрозуміло", - додає вона.

Бондаренко майже півтора року очолював Дніпропетровську ОДА.

Як відомо, у середу Кабінет міністрів відправив Бондаренко у відставку, призначивши керівником обладміністрації Валентина Резніченка.

Раніше РБК-Україна писала, як Олександр Бондаренко та голова Дніпропетровської облради Святослав Олійник завалили в регіоні флагманську програму президента "Велике будівництво".