ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Резниченко повторно возглавит ДнепрОГА, Кабмин согласовал решение

Киев, Среда 09 декабря 2020 16:16
Резниченко повторно возглавит ДнепрОГА, Кабмин согласовал решение
Фото: Валентин Резниченко (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины согласовал решение о назначении Валентина Резниченко главой Днепропетровской областной государственной администрации (ОГА). Он уже ранее возглавлял Днепропетровскую область.

Соответствующее решение принято на заседании Кабинета министров.

В частности, на сегодняшнем заседании правительства было согласовано увольнение Александра Бондаренко с этой должности. После короткого собеседования члены Кабинета министров согласовали назначение Резниченко.

Отметим, Резниченко уже занимал эту должность с марта 2015 по июнь 2019 года. Он был назначен сразу после увольнения олигарха Игоря Коломойского.

В июне 2019 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Резниченко с должности главы ДнепрОГА в связи с окончанием срока президентских полномочий Петра Порошенко. Тогда и.о. главы ОГА был назначен Дмитрий Батура.

РБК-Украина в материале "Полетели головы: зачем у Зеленского начали "зачистку" глав областей" писало, что у президента готовят увольнение Александра Бондаренко из Днепропетровской ОГА. Кроме того, покинуть пост может глава Черниговской облгосадминистрации Анна Коваленко.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Кабинет Министров УкраиныРезниченкоДнепропетровская ОГА

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь