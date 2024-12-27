Нацвідбір на Євробачення: один з учасників зняв свою кандидатуру після гучного скандалу

"Менеджмент артиста звернувся до Суспільного з проханням зняти кандидатуру виконавця TESLENKO і призупинити подальшу участь у Нацвідборі-2025. Суспільне погодило запит артиста і розірвало з ним договір про участь", - йдеться в повідомленні.

Про своє рішення TESLENKO вже написав в Instagram.

"Друзі, ми знялися з Нацвідбору на Євробачення цього року. Щоб не було звинувачень у хайпі на чутливій темі. Суспільне погодило нашу позицію", - написав співак.

Він також подякував усім, хто його підтримував.

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Таким чином за останнє, 10-те місце у фіналі Нацвідбору змагатимуться такі виконавці: BRYKULETS, ENLEO, FIЇNKA, GRISANA, MON FIA, Ranrawi, Starykova Hrystyna, YAGODY, МУАЯД і Слухай Сашу.

Що відомо про скандал, через який TESLENKO хотів зняти свою кандидатуру

На одному із заходів у коментарі TikTok-блогеру kiri_kyrylo співак Enleo, який також заявлений у лонглисті Нацвідбору на Євробачення-2025, чесно розповів, що досі слухає російських виконавців і не бачить у цьому нічого поганого. Свою позицію він пояснив тим, що це пісні, які він слухав ще до війни, а також що Oxxxymiron, наприклад, проти війни.

Після цього TESLENKO погрожував зняти свою кандидатуру, якщо його конкурент потрапить у шортлист.

Продюсер Тесленка Олександр Крижевич зробив публічну заяву у своєму Instagram минулої п'ятниці, 20 грудня, після масованого ракетного удару по Києву. Він зазначив, що не можна після майже трьох років повномасштабної війни замовчувати проблему прослуховування молоддю російської музики.

Утім, після цього Telegram-канали згадали, що приблизно рік тому сам співак потрапив у скандал через іншу фанатку російської музики - блогерку Анну Алхім. Вона влаштовувала "новорічний корпоратив", на якому співала треки зрадниці Анни Асті (переклавши їх українською).

Хто такий TESLENKO

Олександр Тесленко народився в Дніпрі. Свою музичну кар'єру розпочав наприкінці 2022 року. Його дебютний альбом "Хімія" стартував із третьої позиції в чартах альбомів Apple Music.

Співак брав участь у двох сезонах "Голосу країни", був запрошеним співаком шоу "Танці з зірками", де він також співав з артисткою KOLA.