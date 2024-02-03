Нацвідбір на Євробачення 2024: яскравий виступ Jerry Heil та Alyona Alyona (відео)

Своєю піснею Jerry Heil та Alyona Alyona говорять про необхідність єднання між будь-ким задля добрих справ і важливих перемог.

Співачки “щиро вірять в перемогу правди”, однак “в світі, сповненому шуму, ми будемо почутими лише, якщо будемо обʼєднаними і говоритимемо злагоджено".

Андрій Данилко після виступу сказав, що йому "не вистачає взаємодії між співачками", але сказав, що їхня пісня дуже "актуальна сьогодні".

Джамала відзначила якісний продакшн треку, а також яскраві куплети і приспів.

Сергій Танчинець сказав, що ця пісня - хіт, від якого у нього мурашки.

"Чи побачать в Європі у приспіві релігійний підтекст, не знаю. Але пісня потужна", - додав він.