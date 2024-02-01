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Нацвідбір на Євробачення 2024: коли і де дивитися фінал

Коли буде Нацвідбір (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Вже скоро відбудеться фінал Нацвідбору на Євробачення 2024. Саме тоді українці дізнаються, хто представлятиме країну на міжнародному пісенному конкурсі.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на "Суспільне" розповідає, де та коли дивитися Нацвідбір.

Коли буде фінал Нацвідбору

3 лютого о 17:30 почнеться трансляція передшоу. А вже о 18:00 розпочнеться фінал. Учасники Нацвідбору виступатимуть з піснями, які вони вже представили раніше.

Участь у фіналі братимуть 11 претендентів. Серед них чимало відомих артистів та нових вокалістів, які гучно заявили про себе зовсім нещодавно.

Де дивитися Нацвідбір

Транслювати Нацвідбір буде "Суспільне Мовлення". Окрім цього, слухати фінал можна буде на "Радіо Промінь". Побачити Нацвідбір можна буде на декількох майданчиках:

  • телеканал та сайт "Суспільне Культура" 
  • Facebook-сторінки "Суспільне" та "Євробачення Україна"
  • сайт Євробачення в Україні.

Також дивитися Нацвідбір можна буде у "Дії". Для цього вам потрібно відкрити розділ "Дія.ТБ" й обрати канал "Суспільна Культура HD".

Хто буде ведучим Національного відбору

Раніше вже стало відомо, що фінал проведе зіркова "трійка" - відомий ведучий Тімур Мірошниченко, співачка Юлія Саніна та стендап-комік і волонтер Василь Байдак.

Ведучі Нацвідбору (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

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