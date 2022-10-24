Нацвідбір на Євробачення 2023 року проведуть у укритті: названо дату

Фінал Національного відбору на Євробачення 2023 року відбудеться у Києві 17 грудня. Задля безпеки учасників та команди конкурс проводитимуть в укритті.

Також названо переможця творчого конкурсу для проведення телеверсії фіналу Нацвідбору - ТОВ "Старлайт Продакшн".

Що відомо про Нацвідбір на Євробачення 2023

На конкурс було подано 384 заявки від 299 учасників. Лонгліст стане відомим вже до кінця жовтня.

Як зазначив музичний продюсер Нацвідбору на Євробачення 2023 Дмитро Шуров, багато заявок у стані демо, частина - лише крик душі людей, які не планують бути артистами.

"Історії про життя в бомбосховищах, еміграцію, порожнеча від втрати рідних, віра в наші ЗСУ. І все ж, це яскравий приклад налаштованості наших людей на конструктив, надію. Вдячний усім за заявки", - наголосив музикант.

Що відомо про Євробачення 2023

67 Міжнародний конкурс Євробачення пройде у травні 2023 року у місті Ліверпуль. За правилами конкурсу переможці попереднього конкурсу мають приймати гостей наступного року у своїй країні.

Але з метою безпеки конкурс змушені були перенести з України до Великобританії. Організатори домовились, що конкурс проведуть від імені України.

Гранд-фінал Євробачення 2023 року заплановано на 13 травня, а півфінали пройдуть 9 та 11 травня.

На цей момент брати участь у конкурсі планують учасники з 37 країн. У фіналі до конкурсу приєднаються представники чотирьох країн із великої п'ятірки – Франція, Німеччина, Італія та Іспанія. А також господарі конкурсу – Великобританія та Україна.