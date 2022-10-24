Нацотбор на Евровидение 2023 проведут в укрытии: названа дата

Национальный отбор на Евровидение 2023 в Украине проведут уже совсем скоро. Организаторы сообщили, что в этом году конкурс будут проводить в укрытии - в целях безопасности.
Об этом сообщили на странице Суспільне в Instagram.
Финал Национального отбора на Евровидение 2023 состоится в Киеве 17 декабря. Ради безопасности участников и команды конкурс будут проводить в укрытии.
Также назван победитель творческого конкурса для проведения телеверсии финала Нацотбора - ТОВ "Старлайт Продакшн".
На конкурс было подано 384 заявки от 299 участников. Лонглист станет известен уже к концу октября.
Как отметил музыкальный продюсер Нацотбора на Евровидение 2023 Дмитрий Шуров, много заявок в состоянии демо, часть - только лишь крик души людей, которые не планируют быть артистами.
"Истории о жизни в бомбоубежищах, эмиграцию, пустота от потери родных, вера в наши ВСУ. И все же, это яркий пример настроенности наших людей на конструктив, надежду. Благодарен всем за заявки", - подчеркнул музыкант.
67 Международный конкурс Евровидение пройдет в мае 2023 года в городе Ливерпуль. По правилам конкурса победители предыдущего должны принимать гостей на следующий год в своей стране.
Но в целях безопасности, конкурс вынуждены были перенести из Украины в Великобританию. Организаторы договорились, что конкурс проведут от имени Украины.
Гранд-финал Евровидение 2023 запланирован на 13 мая, а полуфиналы пройдут 9 и 11 мая.
На данный момент участвовать в конкурсе планируют участники из 37 стран. В финале к конкурсу присоединятся представители четырех стран из большой пятерки - Франция, Германия, Италия и Испания. А также хозяева конкурса - Великобритания и Украина.
Известно, что на данный момент от участия в Евровидение 2023 отказались уже 8 стран. Кроме того, Россия и Беларусь отстранены от участия. Кто не поедет в 2023 году в Ливерпуль - читайте тут.
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