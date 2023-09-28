Нацвідбір на Дитяче Євробачення 2023: хто учасники, де дивитися та як голосувати

1 жовтня о 18:00 в Україні відбудеться Національний відбір на Дитяче Євробачення. Переможець буде представляти Україну на 21-у конкурсі в Ніцці.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт Дитячого Євробачення розповідає детальніше про учасників, де дивитися конкурс та як проголосувати.
POLINA BABIY - "Universe"
Анастасія Димид - "Квітка"
Анастасія Бєлібова - "Сильна"
Денис Грищук - "Dance"
Гурт 3'beauties - "Power of Love"
Саме в такому порядку учасники будуть виступати на відборі.
Як і завжди, переможця фіналу відбору визначать за результатами голосування журі (50%) та глядачів (50%).
Глядацьке онлайн-голосування проходитиме у два етапи: за два дні до фіналу Національного відбору та під час трансляції. Таким чином ви вже можете голосувати за ваших фаворитів і продовжувати це робити під час ефіру.
До складу журі фіналу Національного відбору на Дитяче Євробачення увійшли Ігор Кондратюк, Jerry Heil та alyona alyona. Їх обрали українці за допомогою голосування в мобільному застосунку "Дія".
Склад журі на Національний відбір Дитячого Євробачення 2023 (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)
Суспільне Мовлення транслюватиме фінал відбору на:
Нагадаємо, що Національний відбір пройде 1 жовтня о 18:00.
Раніше ми розповідали, чи буде Україна брати участь в Євробаченні 2024.
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