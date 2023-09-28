Нацотбор на Детское Евровидение 2023: кто участники, где смотреть и как голосовать

Кто участники Нацотбора

POLINA BABIY - "Universe"

Анастасия Димид - "Квітка"

Анастасия Белибова - "Сильна"

Денис Грищук - "Dance"

Группа 3'beauties - "Power of Love"

Именно в таком порядке участники выступят на отборе.

Как отдать свой голос

Как всегда, победителя финала отбора определят по результатам голосования жюри (50%) и зрителей (50%).

Зрительское онлайн-голосование будет проходить в два этапа: за два дня до финала Национального отбора и во время трансляции. Таким образом, вы уже можете голосовать за ваших фаворитов и продолжать это делать во время эфира.

В состав жюри финала Национального отбора на Детское Евровидение вошли Игорь Кондратюк, Jerry Heil и alyona alyona. Их выбрали украинцы с помощью голосования в мобильном приложении "Дія".

Состав жюри на Национальный отбор Детского Евровидения 2023 (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Где смотреть

Общественное Вещание будет транслировать финал отбора на:

телеканале и сайте Суспільне Культура

сайте junior.eurovision.ua

Facebook-странице Євробачення Україна

YouTube-канале Євробачення Україна

Напомним, что Национальный отбор пройдет 1 октября в 18.00.