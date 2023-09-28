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Нацотбор на Детское Евровидение 2023: кто участники, где смотреть и как голосовать

Где смотреть Детское Евровидение 2023 (фото: jun-new/eurovision.ua)
Автор: Юлия Гаюк

1 октября в 18:00 в Украине состоится Национальный отбор на Детское Евровидение. Победитель будет представлять Украину на 21-м конкурсе в Ницце.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Детского Евровидения рассказывает подробнее об участниках, где смотреть конкурс и как проголосовать.

Кто участники Нацотбора

POLINA BABIY - "Universe"

 

Анастасия Димид - "Квітка"

 

Анастасия Белибова - "Сильна"

 

Денис Грищук - "Dance"

 

Группа 3'beauties - "Power of Love"

 

Именно в таком порядке участники выступят на отборе.

Как отдать свой голос

Как всегда, победителя финала отбора определят по результатам голосования жюри (50%) и зрителей (50%).

Зрительское онлайн-голосование будет проходить в два этапа: за два дня до финала Национального отбора и во время трансляции. Таким образом, вы уже можете голосовать за ваших фаворитов и продолжать это делать во время эфира.

В состав жюри финала Национального отбора на Детское Евровидение вошли Игорь Кондратюк, Jerry Heil и alyona alyona. Их выбрали украинцы с помощью голосования в мобильном приложении "Дія".

Состав жюри на Национальный отбор Детского Евровидения 2023 (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Где смотреть

Общественное Вещание будет транслировать финал отбора на:

Напомним, что Национальный отбор пройдет 1 октября в 18.00.

Ранее мы рассказывали, будет ли Украина участвовать в Евровидении 2024.

Читайте также, в каком городе пройдет песенный конкурс Евровидение 2024.

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