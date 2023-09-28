Нацвідбір на Дитяче Євробачення 2023: хто учасники, де дивитися та як голосувати

1 жовтня о 18:00 в Україні відбудеться Національний відбір на Дитяче Євробачення. Переможець буде представляти Україну на 21-у конкурсі в Ніцці.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт Дитячого Євробачення розповідає детальніше про учасників, де дивитися конкурс та як проголосувати.

Хто учасники Нацвідбору

POLINA BABIY - "Universe"

Анастасія Димид - "Квітка"

Анастасія Бєлібова - "Сильна"

Денис Грищук - "Dance"

Гурт 3'beauties - "Power of Love"

Саме в такому порядку учасники будуть виступати на відборі.

Як віддати свій голос

Як і завжди, переможця фіналу відбору визначать за результатами голосування журі (50%) та глядачів (50%).

Глядацьке онлайн-голосування проходитиме у два етапи: за два дні до фіналу Національного відбору та під час трансляції. Таким чином ви вже можете голосувати за ваших фаворитів і продовжувати це робити під час ефіру.

До складу журі фіналу Національного відбору на Дитяче Євробачення увійшли Ігор Кондратюк, Jerry Heil та alyona alyona. Їх обрали українці за допомогою голосування в мобільному застосунку "Дія".

Склад журі на Національний відбір Дитячого Євробачення 2023 (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Де дивитися

Суспільне Мовлення транслюватиме фінал відбору на:

телеканалі та сайті Суспільне Культура

сайті junior.eurovision.ua

Facebook-сторінці Євробачення Україна

YouTube-каналі Євробачення Україна

Нагадаємо, що Національний відбір пройде 1 жовтня о 18:00.