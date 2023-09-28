Нацотбор на Детское Евровидение 2023: кто участники, где смотреть и как голосовать
1 октября в 18:00 в Украине состоится Национальный отбор на Детское Евровидение. Победитель будет представлять Украину на 21-м конкурсе в Ницце.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Детского Евровидения рассказывает подробнее об участниках, где смотреть конкурс и как проголосовать.
Кто участники Нацотбора
POLINA BABIY - "Universe"
Анастасия Димид - "Квітка"
Анастасия Белибова - "Сильна"
Денис Грищук - "Dance"
Группа 3'beauties - "Power of Love"
Именно в таком порядке участники выступят на отборе.
Как отдать свой голос
Как всегда, победителя финала отбора определят по результатам голосования жюри (50%) и зрителей (50%).
Зрительское онлайн-голосование будет проходить в два этапа: за два дня до финала Национального отбора и во время трансляции. Таким образом, вы уже можете голосовать за ваших фаворитов и продолжать это делать во время эфира.
В состав жюри финала Национального отбора на Детское Евровидение вошли Игорь Кондратюк, Jerry Heil и alyona alyona. Их выбрали украинцы с помощью голосования в мобильном приложении "Дія".
Состав жюри на Национальный отбор Детского Евровидения 2023 (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)
Где смотреть
Общественное Вещание будет транслировать финал отбора на:
- телеканале и сайте Суспільне Культура
- сайте junior.eurovision.ua
- Facebook-странице Євробачення Україна
- YouTube-канале Євробачення Україна
Напомним, что Национальный отбор пройдет 1 октября в 18.00.
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