Нацотбор 2024 года: все песни, которые могут поехать на Евровидение
Финал Нацотбора на Евровидение 2024 года состоится в субботу, 3 февраля. Украинцы смогут узнать, кто будет представлять Украину на международном песенном конкурсе в Мальме. Трансляция Нацотбора начнется в 18:00.
РБК-Украина (проект Styler) решило напомнить, кто из украинских исполнителей будет бороться за право представлять Украину на Евровидении 2024 года.
ЯКТАК - Лалала
INGRET - Keeper
NAZVA - Slavic English
ANKA - Палала
Drevo - Endless chain
alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria
MÉLOVIN - DREAMER
SKYLERR - Time is running out
Зиферблат - место I Call Home
ЯГОДЫ - tsunamia
NAHABA - GLASSS
Кстати, букмекеры проводили опрос, кто может представить Украину. Первую позицию занимает дуэт Alyona Alyona и Jerry Heil. Они набрали 54 процента благодаря своему треку Teresa&Maria с этно-мотивами.
Поскольку певицы имеют колоссальный отрыв от других участников, вполне возможно, что они и представят Украину на Евровидение.
Второе место занял эпатажный украинский певец MELOVIN, набравший 17 процентов по статистике букмекеров.
Напомним, что в 2018 году артист занял 17-е место на Евровидении. А теперь Константин хочет вырваться вперед и занять одно из первых мест.
Третье место заняла певица ANKA - ее коэффициент составляет 6 процентов.
Скриншот
Ранее мы сообщали о том, где и когда смотреть Нацотбор на Евровидение 2024 года.
А также рассказывали о том, как голосовать за любимого артиста в Нацотборе.