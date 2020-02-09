Нацотбор на Евровидение 2020: где и когда смотреть второй полуфинал

Во втором полуфинале нацотбора на Евровидение 2020 примет участие вторая восьмерка участников из 16-ти претендентов
Национальный отбор на Евровидение 2020 продолжится в следующую субботу, 15 февраля. Во втором полуфинале также выступят 8 участников. Кто примет участие в нацотборе, когда и где смотреть - в материале Styler.
Национальный отбор начнется в 19:00, его будут показывать в прямом эфире телеканалы UA:ПЕРШИЙ, UA:КУЛЬТУРА и СТБ.
Судить участников будут Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов. Ведущим нацотбора будет также Сергей Притула, а бэкстейдж осветит Владимир Бирюков.
Финал Национального отбора пройдет в субботу, 22 февраля. Зрители смогут выбрать финалиста из шестерых победителей двух полуфиналов.
Напомним, что Евровидение пройдет в Нидерландах в Роттердаме в мае 2020 года. 12 и 14 мая состоятся два полуфиналы, а 16 мая пройдет финал песенного конкурса.
Стоит отметить, что в первом Национальном отборе на Евровидение победителями стали трое участников – это KRUTЬ, Jerry Heil и Go-A. KRUTЬ получили 8 баллов от зрителей и жюри, у Jerry Heil 6 баллов от зрителей и 7 от жюри, у Go-A 7 баллов от зрителей и 6 от жюри.