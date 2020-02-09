Нацотбор на Евровидение 2020: где и когда смотреть второй полуфинал

Национальный отбор на Евровидение 2020 продолжится в следующую субботу, 15 февраля. Во втором полуфинале также выступят 8 участников. Кто примет участие в нацотборе, когда и где смотреть - в материале Styler.

Национальный отбор начнется в 19:00, его будут показывать в прямом эфире телеканалы UA:ПЕРШИЙ, UA:КУЛЬТУРА и СТБ.

Участники второго полуфинала нацотбора на Евровидение 2020:

MOONZOO feat. F.M.F. Sure

FO SHO

Элина Иващенко

Александр Порядинский

GARNA

KHAYAT

David Axelrod

TVORCHI

Судить участников будут Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов. Ведущим нацотбора будет также Сергей Притула, а бэкстейдж осветит Владимир Бирюков.

Финал Национального отбора пройдет в субботу, 22 февраля. Зрители смогут выбрать финалиста из шестерых победителей двух полуфиналов.

Напомним, что Евровидение пройдет в Нидерландах в Роттердаме в мае 2020 года. 12 и 14 мая состоятся два полуфиналы, а 16 мая пройдет финал песенного конкурса.

Стоит отметить, что в первом Национальном отборе на Евровидение победителями стали трое участников – это KRUTЬ, Jerry Heil и Go-A. KRUTЬ получили 8 баллов от зрителей и жюри, у Jerry Heil 6 баллов от зрителей и 7 от жюри, у Go-A 7 баллов от зрителей и 6 от жюри.