Нацотбор на Евровидение 2020 обрастает скандалами: что произошло

Евровидение 2020 пройдет в середине мая этого года. В данное время решается, кто будет представлять Украину на песенном конкурсе. При этом после второго полуфинала Национального отбора на Евровидение 2020 произошло пару громких скандалов.

В прошлом году на Нацотборе на Евровидение было несколько громких скандалов, в том числе и с победительницей Maruv. В этом году организаторы заранее установили требования к артистам, поэтому ожидалось, что в этот раз обойдется без скандалов. Но этого не произошло.

На первом полуфинале действительно все прошло спокойно, но на втором полуфинале в скандале была замешана представительница жюри конкурса – певица Тина Кароль, и певец Владимир Ткаченко, который выступает под псевдонимом David Axelrod.

Во втором полуфинале Нацотбора было трое артистов (Элина Иващенко, KHAYAT, David Axelrod), которые были подопечными Тины Кароль на проекте Голос страны.

В начале эфира ведущий Нацотбора Сергей Притула спросил певицу, как она будет оценивать своих бывших подопечных. Тина Кароль уверила, что будет оценивать их, как и всех остальных.

Но вышло не совсем так, MOONZOO feat. F.M.F. Sure и TVORCHI, получили от Данилко и Виталия Дроздова максимальные оценки (7 и 8 баллов), а от Кароль получили 2 и 5 баллов. При этом с бывшими подопечными получилось наоборот. Выступление Элины Иващенко Данилко и Дроздов оценили в 3 и 4 балла, а Тина Кароль - в 7 баллов. При этом 6 и 8, соответственно, получили David Axelrod и KHAYAT.

При этом Кароль заявила, что никому не подсуживала, и так просто вышло, что артисты, которые ранее работали с ней, выступили лучше других.

Видео: YouTube

Что касается со скандалом с David Axelrod, то певец впервые под таким именем выступил на шоу Голос страны в прошлом году. Тогда певец Владимир Ткаченко сказал, что взял фамилию деда.

Позже выяснилось, что это не просто сценическое имя. Ткаченко изменил фамилию на Аксельрод в паспорте и других документах. За день до второго полуфинала Нацотбора бывшая пиар-директор певца Анжелика Буркина рассказала о том, что смена фамилию – это не спроста. Она также назвала артиста лжецом и аферистом.

На своей странице в Facebook Буркина написала, что на раскрутку Ткаченко было вложено более 10 тысяч долларов. При этом данные деньги были взяты в долг. Ткаченко должен был вернуть все после участия в шоу "Х-фактор".

По словам Буркиной, после проекта Ткаченко сблизился с продюсером Аленой Мозговой, на которой потом и женился. При этом с Буркиной отношения становились все хуже. Артист внезапно сменил имя и номера телефонов, а долги остались неуплаченными.

David Axelrod заявил, что Буркина просто хочет хайпануть. Алена Мозговая на своей странице в Facebook заявила, что советуется с юристами на счет обвинений ее мужа.