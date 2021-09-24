Вокруг "Национального реестра рекордов Украины" разгорается громкий скандал: "заплатили 17 тысяч и ничего не получили"

В Украине в начале июня инародний театр абсурду "Воробушек" провел фестиваль "Сутулая собака Джеки Чан", где получил рекорд Украины в номинации "7 спектаклей за один день". Однако, все договоренности "Национальный реестр рекордов Украины" не выполнил.

Отмечается, что это уже третий рекорд театра от Национального реестра Украины.

Почему возник скандал

Так, для того, чтобы принять участие, необходимо подать заявление в реестр где ее фиксируют, затем нужно оплатить 17 тысяч гривен и позаботиться о приезде представителя.

"Дипломы готовятся к событию, то есть эта организация, достаточно оптимистична, или знают будущее и уверены в конкурсантах. Мы оплатили все что было нужно, все 7 спектаклей сыграно, диплом получен. Как будто все логично и все удовлетворены, но..",- пишет Александр.

Театру сказали, если на событии будет присутствовать представитель организации, то фотографии из действа будут не только в книге рекордов, но и на сайте и в соцсетях.

Однако, после события прошло 4 месяца, а материалов о рекорде так и не опубликовали.

"Полтора месяца назад отправили все документы, текст, фото и ждали когда же будут посты на сайтах и соц. сетях в ответ на вопрос, мы получали либо молчание, либо хамство и поучения, как мы должны общаться и как должны называть людей", - добавил он.

Национальный реестр рекордов Украины попал в скандал (facebook.com/kolmen)

Руководитель Национального реестра Украины Ветрова Лана отметилась свои "поучением". В частности, она не довольна тем, что представителя реестра назвали "дядей".

"Это там где вы не хотели "дяде" суточные оплачивать. Мол, пусть едет в плацкарте, а бутерброд мы ему сделаем. И я уже вам раз писала, насчет слова "дядя", - пишет она.

Национальный реестр рекордов Украины попал в скандал (facebook.com/kolmen)

Кроме того, соучредитель реестра Виталий Зорин игнорировал все запросы театра и более того даже закрыл свою страницу в социальных сетях не дав никакого ответа.

Национальный реестр рекордов Украины попал в скандал (facebook.com/kolmen)

После всех обращений сегодня, 24 сентября, инародний театр абсурду "Воробушек" получил сообщение о том, что рекорд аннулировано.

"Конечно мы передали инфу нашим адвокатам, потому что это супер странная история. На запрос о возврате денег, также слышим молчание. Поможем найти дорогу к совести реестра Украины", - отметил актер.

Национальный реестр рекордов Украины попал в скандал (facebook.com/kolmen)