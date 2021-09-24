Вокруг "Национального реестра рекордов Украины" разгорается громкий скандал: "заплатили 17 тысяч и ничего не получили"
В Украине в начале июня инародний театр абсурду "Воробушек" провел фестиваль "Сутулая собака Джеки Чан", где получил рекорд Украины в номинации "7 спектаклей за один день". Однако, все договоренности "Национальный реестр рекордов Украины" не выполнил.
Об этом в Facebook написал актер театра Александр Колмен Сердюк.
Отмечается, что это уже третий рекорд театра от Национального реестра Украины.
Почему возник скандал
Так, для того, чтобы принять участие, необходимо подать заявление в реестр где ее фиксируют, затем нужно оплатить 17 тысяч гривен и позаботиться о приезде представителя.
"Дипломы готовятся к событию, то есть эта организация, достаточно оптимистична, или знают будущее и уверены в конкурсантах. Мы оплатили все что было нужно, все 7 спектаклей сыграно, диплом получен. Как будто все логично и все удовлетворены, но..",- пишет Александр.
Театру сказали, если на событии будет присутствовать представитель организации, то фотографии из действа будут не только в книге рекордов, но и на сайте и в соцсетях.
Однако, после события прошло 4 месяца, а материалов о рекорде так и не опубликовали.
"Полтора месяца назад отправили все документы, текст, фото и ждали когда же будут посты на сайтах и соц. сетях в ответ на вопрос, мы получали либо молчание, либо хамство и поучения, как мы должны общаться и как должны называть людей", - добавил он.
Национальный реестр рекордов Украины попал в скандал (facebook.com/kolmen)
Руководитель Национального реестра Украины Ветрова Лана отметилась свои "поучением". В частности, она не довольна тем, что представителя реестра назвали "дядей".
"Это там где вы не хотели "дяде" суточные оплачивать. Мол, пусть едет в плацкарте, а бутерброд мы ему сделаем. И я уже вам раз писала, насчет слова "дядя", - пишет она.
Национальный реестр рекордов Украины попал в скандал (facebook.com/kolmen)
Кроме того, соучредитель реестра Виталий Зорин игнорировал все запросы театра и более того даже закрыл свою страницу в социальных сетях не дав никакого ответа.
Национальный реестр рекордов Украины попал в скандал (facebook.com/kolmen)
После всех обращений сегодня, 24 сентября, инародний театр абсурду "Воробушек" получил сообщение о том, что рекорд аннулировано.
"Конечно мы передали инфу нашим адвокатам, потому что это супер странная история. На запрос о возврате денег, также слышим молчание. Поможем найти дорогу к совести реестра Украины", - отметил актер.
Национальный реестр рекордов Украины попал в скандал (facebook.com/kolmen)
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